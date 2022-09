Vecinos de Antímano sin servicios: “Es como si estuviéramos en la selva”

Pedro Carrasco, vecino de la parroquia Antímano, aseguró que unas 120 viviendas están sin servicio eléctrico, sin agua y sin Internet de Cantv “prácticamente es como si estuviéramos a la deriva, o en una selva”.

En una conversación que sostuvo con Radio Fe y Alegría Noticias este martes 27 de septiembre, detalló que no tienen electricidad desde la tarde de este lunes 26 de septiembre, tampoco agua desde el miércoles 21de septiembre, ni servicio de Cantv desde el 23 de junio.

Apuntó que los sectores afectados son: Calle cruz verde, Calle El Naranjal, Alto de la Iglesia y Calle El Rosario.

Trabajadores de Corpoelec aseguran que el transformador que aparece en la fotografía se dañó y hay que reemplazarlo. Foto: cortesía Pedro Carrasco.

Aseguró que algunas personas que viven en estos sectores son personas mayores, con movilidad reducida; también hay niños y niñas.

“Adicional a ello, está en juego los alimentos que son perecederos, los cuales no hemos podido refrigerar porque el servicio ha estado ausente desde ayer”, expresó Carrasco.

Cuadrillas de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) se han visto por la zona y les dicen a los habitantes que no tienen localizada la avería.

“Lo último que se nos dijo fue que era un transformador y que no tenían para reemplazarlo”, dijo Carrasco.

Resaltó que hasta el 27 de septiembre no saben cuándo será restablecido el servicio eléctrico. “No tenemos ningún servicio público: no hay servicio de Cantv, ni de Hidrocapital ni eléctrico y no tenemos respuesta de ningún ente, tampoco de las autoridades del país”.