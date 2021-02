Vecinos en Guárico tapan cloaca con escombros

Seis meses lleva la comunidad de Santa Rosa en San Juan de los Morros, estado Guárico, con una cloaca tapada por lo que los vecinos tomaron la iniciativa de cubrirlo con escombros.

Yesenia Peña, una de las afectadas, manifestó que le parece bien la iniciativa que están tomando los vecinos de tapar la cloaca por los momentos.

“Esto es una buena idea, que no se quede eso así, que vengan y arreglen esto, que esto le afecta más que todos a los niños y a los vecinos de aquí”, señaló Peña.

Por su parte, Israel Bolívar comentó que hace días mandaron una cuadrillas para destapar la cloaca y no dieron con el problema, “mandaron en esto día una manguerita como si iban a sacar gasolina para destapar esto, eso tiene que ser una máquina fuerte y algo serio”.

“Esta cloaca que esta acá es de puro desechos, tenemos seis meses y hago un llamado a las autoridades para que nos destapen eso y todavía ellos no han acudido a quitarnos esa contaminación”.

“Si ustedes pueden notar, esa señora tiene la casa cerrada, no puede abrir la ventanas por el olor”. En este momento yo estaba parada acá y paso un camión y pisó ese charco de agua y si me baña la cara me deja ciego”.

Bolívar exigió a las autoridades que le envíen el camión vactor para destapar la cloaca. “Queremos que el gobierno mande el elefante que lo tiene, no sé dónde lo tiene, para ver si nos desatapa esto”.

“Hay un señor que trabaja con el elefante y es el que usa la máquina y le hizo un llamado al vecino que está aquí y le dijo que con 50 dólares éll en tres horas destapaba la cloaca, ah con dólares si destapa rápido, pero sin dólares no…”, denunció Bolívar.

Rafael Velásquez, dueño de una panadería indicó que las aguas negras que salen de la alcantarilla hacen que las moscas y los mosquitos se reproduzcan y tiene que estar pendiente cuando empieza elaborar el pan.

“Cuando uno está haciendo unos panes el mal olor afecta porque eso es una cuestión de alimento”.

Velásquez comentó que horas del mediodía el olor es más fuerte, por lo que las personas se viven quejando a las autoridades para que busquen una solución.

“Muchas de las personas se han quejado, ellos vienen un ratico nada más, como dice el vecino, trabajan un poquito y luego se van y no han regresado, hasta desayuno le ofrecieron y no han venido tampoco, no sé qué ha pasado”, finalizó diciendo el panadero.