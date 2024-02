Vendedores informales de Alta Vista denuncian pérdida de fuente de trabajo tras demolición de quioscos

Vendedores informales ubicados en la calle Nekuima, en Alta Vista, denunciaron la pérdida de su fuente de trabaio tras la demolición de sus quioscos, proceso que fue ordenado y ejecutado por la Secretaría de Regulación Urbana del municipio Caroní en pro de un plan de reordenamiento local.

Los afectados reconocieron que fueron advertidos de este proceso y que se les entregaron órdenes de desalojo. Sin embargo, afirman que no cuentan con los recursos para trasladar sus puestos a otros espacios. Asimismo, manifestaron que no cuentan con otro ingreso para sostener a sus familias.

“Es triste que tomen estas acciones viendo lo que está ocurriendo en el país, donde la economía está destruida. Profesionales como yo nos vemos obligados a hacer otras tareas porque el sueldo no nos da. Están cometiendo un atropello aquí. Se ha hecho un desastre con los trabajadores informales y el alcalde se hace de la vista gorda. Avalan este desastre supuestamente para embellecer la ciudad. Yo digo ahí está la Plaza de los Tubos, una plaza donde atracan, violan, consumen drogas. Ahí está la Plaza del Hierro abandonada y a oscuras. A nada de eso le hacen nada”, expresó Nasser Mesa, abogado y comerciante informal afectado.

Proyecto municipal vulnera el derecho de los ciudadanos

Según los testimonios, el ente municipal derrumbó cuatro quioscos alegando obstrucción del paso peatonal y falta de permisología para ejecer el comercio informal. Desde 2023, la localidad ejecuta el plan de reordenamiento Ciudad Guayana para vivir con el que apuntan a la desaparición de focos de buhonería ilegal.

Estas medidas fueron tomadas en el centro San Félix, en el sector de Unare y en la parroquia Chirica. Desde principios de año, comerciantes informaron que la municipalidad había dado inicio al proyecto en Alta Vista.

“Tengo 20 años trabajando aquí sacando copias e impresiones. Ellos estuvieron aquí el año pasado dando actas de desalojo. La orden de ellos era desalojar los quioscos que estaban sin actividad, pero después empezaron a bajarnos actas a todos. Volvieron el sábado pasado a decirnos que nos iban a desalojar el martes. Yo vivo de esto y de la tremenda pensión esa que nos pagan”, ironizó Emanuel Guerra.

Nasser Mesa, afectado, también manifestó que las autoridades han decidido “arremeter contra la economía informal y el emprendimiento, en lugar de dar atención a las necesidades que hay en las plazas públicas, las cuales permanecen sin alumbrado y abandonadas”.

Asimismo, los denunciantes alegaron que se está vulnerando su derecho al trabajo y se les está dejando sin fuente de empleo en medio de una economía en crisis.

“Dicen que eso a ellos no les interesa. Simplemente, tengo que desalojar. Yo quiero que todo el mundo se entere de esto que está pasando aquí. Yo como madre voy a luchar por mi trabajo con mis hijos. Yo soy venezolana. Esta ciudad no es de Tito Oviedo ni del gobierno, esta ciudad es de Rebeca Díaz, de Manuel y de todos porque todos somos venezolanos. Yo soy valiente porque me quedé con mis hijos a la luchar en Venezuela. No me van a sacar de aquí porque este es mi pan”, vociferó Rebeca Díaz, afectada del desalojo.

Autoridades aseguran que habrá reubicación

Radio Fe y Alegría Noticias contactó a la secretaria de Regulación Urbana de la Alcaldía de Caroni, Yasmín Chaurán, quien aseguró que la medida se toma en pro de respetar el libre tránsito y el despejar las aceras. Asimismo, manifestó que los quioscos que permanecían laborando serán reubicados en el mismo sector, Alta Vista.

“Todo lo que hacemos se enmarca en la recuperación del derecho en la ciudad. El derecho a poder caminar por las aceras, el derecho a poder transitar por las vías, el derecho a poder disfrutar de una plaza pública. Es decir, priorizar en lo colectivo. El año pasado la Alcaldía de Caroni recuperó 150 espacios que estaban ocupados por estructuras ilegales. Eran 150 estructuras que no tenían ningún tipo de permisología, que estaban ubicadas sobre sistemas de drenaje; hubo construcciones sobre bocas de visita. Nos pasó en el Paseo Caroni: había lozas completas sobre bocas de visita. Todos fueron notificados el año pasado. De acuerdo a la ordenanza, tenemos 72 horas para notificarles y en cualquier momento puedo aplicar la medida. Se les dio más de dos meses”, manifestó Chaurán.

Este medio se trasladó hacia el lugar de reubicación y confirmó que otros vendedores han sido removidos hacia este lugar; no obstante, la reubicación no cubre gastos de traslados.

Foto: Francesca Díaz | Radio Fe y Alegría Noticias.

Asimismo, en el caso de los vendedores de la calle Nekuima, sus puestos de trabajo fueron destruidos, lo que catalogaron como un detrimento a sus pertenencias.

