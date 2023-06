Venezolano Oswaldo Cabrera regresa a triple A luego de 15 días en las grandes

El pelotero venezolano Oswaldo Cabrera no tuvo un buen inicio de actividad en la gran carpa y su ascenso duró poco, exactamente 15 días, pues su equipo, los Yankees de Nueva York, lo bajaron a triple A.

La oportunidad de Oswaldo Cabrera llegó luego de la lesión de Harrison Bader. Sin embargo, tenía la posibilidad de encumbrarse en las Grandes Ligas si tenía buenas apariciones.

Se conoció que los números de Oswaldo Cabrera no se correspondieron con las expectativas que había generado en triple A.

La última oportunidad que tuvo Cabrera fue el domingo en una doble cartelera entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston en la que no fue incidente.

El pelotero fue llamado a primer equipo el 1ro de junio del 2023 por su organización en una segunda ocasión. Esta vez, en 10 juegos apenas pudo conectar dos hits en 14 turnos al bate. Propició una anotada, tres impulsadas, cuatro ponches y OPS de .500.

De acuerdo con los especialistas en béisbol, los Yankees de Nueva York cuentan con Cabrera como un comodín defensivo, pero también esperan que mejore sus atributos ofensivos.

The Yankees optioned Oswaldo Cabrera to Triple-A after tonight's game https://t.co/pYCeXbOgFi pic.twitter.com/tY5oT5mJqo