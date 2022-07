Venezuela de baloncesto ya conoce sus horarios para Copa América 2022

La Selección Nacional de Baloncesto está en el grupo CGrupo C junto a México, Panamá y Estados Unidos, ya conoce los horarios oficiales de la AmeriCup 2023.

El Grupo C será el encargado de abrir el torneo el 02 de septiembre. Justo ese día, Venezuela se medirá en su primer encuentro a su similar de Panamá a las 10:10 a.m.

También se conoció que habrá una sola sede, y los partidos se darán uno tras del otro. Algunos días se jugará hasta cuatro encuentros en el mismo lugar.

En el segundo choque, Venezuela, se medirán ante Estados Unidos el 04 de septiembre. De acuerdo con el horario, el duelo será a las 12:40 pm.

La Vinotinto de las alturas cerrará la fase de grupos contra México el día siguiente a la misma hora.

El Grupo A lo integran: Brasil, Canadá, Uruguay y Colombia, mientras en el B está Argentina, Puerto Rico, República Dominicana e Islas Vírgenes.

Pasarán a cuartos de final los dos mejores de cada grupo con los dos mejores terceros del torneo. La final será el 11/09.

El evento se llevará a cabo en Brasil desde el 02 al 11 de septiembre de 2022. La primera etapa del torneo se jugará en el Gimnasio Nilson Nelson en Brasilia.

A partir de los cuartos de final el Gimnasio Esportes Geraldo Magalhães en Recife, servirá como escenario para el desempeño de cada quinteto.

🚨 Our schedule is here! 🚨



Find out when your team plays in Recife⬇️ https://t.co/b9NWPdicU7 #AmeriCup