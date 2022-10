Venezuela queda fuera del Consejo de DDHH de la ONU

The @UN🇺🇳 General Assembly has elected 14 members of the #HumanRights Council for the term 2023-2025 ➡️https://t.co/TAZ7ROnFhk



Algeria🇩🇿

Bangladesh🇧🇩

Belgium🇧🇪

Chile🇨🇱

Costa Rica🇨🇷

Georgia🇬🇪

Germany🇩🇪

Kyrgyzstan🇰🇬

Maldives🇲🇻

Morocco🇲🇦

Romania🇷🇴

South Africa🇿🇦

Sudan🇸🇩

Viet Nam🇻🇳 pic.twitter.com/Fwg5ZRx2Gs