“Ver a los chamos y las chamas graduarse es una satisfacción para Fe y Alegría”

Este jueves 8 de febrero un grupo de jóvenes y adultos en Machiques de Perijá, municipio fronterizo del estado Zulia, recibieron los títulos que los acredita como bachilleres Técnicos Medios en Comercio y Servicios Administrativos, mención de contabilidad.

Esta promoción estuvo integrada por 13 participantes de distintas zonas y comunidades indígenas de la Sierra de Perijá, de la etnia yukpa, barí y wayuu, así como también población no indígena.

Luis Sánchez, director nacional de Fe y Alegría Educomunicación, estuvo presente en la graduación y manifestó sentirse satisfecho con el trabajo educativo realizado en la región fronteriza.

“Ver a los chamos y las chamas graduarse hoy en mención de Servicios Administrativo, es una satisfacción en pleno para Fe y Alegría”, expresó Sánchez, quien hizo énfasis en que hoy más que nunca en Venezuela se debe enaltecer el valor de educarse y de formarse como personas para construir un país mejor y labrar un buen futuro.

Foto: Leonardo Reyes | Radio Fe y Alegría Noticias.

Johandry Montiel, directora de Fe y Alegría Educomunicación Machiques, felicitó a los egresados por su empeño y agradeció la confianza depositada en esta institución, a pesar de las dificultades que enfrentan para poder graduarse.

“Estar aquí es el esfuerzo de cada sábado, de cada encuentro, el esfuerzo de ustedes por venir desde sus comunidades; esfuerzo de los orientadores voluntarios. Seguimos apostando a una institución multiétnica y pluricultural”, comentó.

“Fe y Alegría me permitió cumplir mi meta”

Hersen Guerrero, egresado de la promoción, comentó que gracias a Fe y Alegría logró la meta de culminar sus estudios académicos, ya que tuvo que asumir otros compromisos a temprana edad y no le fue posible estudiar en un liceo regular.

“Tuve que hacer un equilibrio entre el trabajo y otras cosas, pero logré cumplir con todo y también poder estudiar. Estoy agradecido con los orientadores voluntarios que siempre me apoyaron para alcanzar mi sueño de ser bachiller”, comentó.

Apoyo incondicional

Vanesa Aguilar, participante egresada, es ejemplo de perseverancia porque tuvo que enfrentar muchos desafíos como ser madre, esposa, trabajar y no abandonar sus estudios durante la pandemia, para poder graduarse hoy.

“Los orientadores voluntarios estuvieron comprometidos conmigo, así como yo me comprometí con mis estudios. Muchas veces quise abandonar, pero ellos siempre me animaban, me motivaban, me enseñaron mucho y hoy lo logré”.

Graciela Machado, coordinadora Pedagógica en Fe y Alegría Educomunicación Machiques, expresó sentirse orgullosa del camino recorrido con los participantes y animó a los jóvenes y adultos que no han podido estudiar a que logren sus metas académicas, para que se hagan nuevos caminos en la vida.

