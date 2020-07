Vientos huracanados causan destrozos en Maracaibo y San Francisco

La tarde de este martes 14 de julio las fuertes precipitaciones registradas en los municipios San Francisco y Maracaibo del estado Zulia causaron estragos inesperados en una institución educativa, una estación de radio y en diferentes casas cuyos techos eran de zinc.

Vecinos reportaron que en el “Grupo Escolar San Francisco”, ubicado en la Urb. San Francisco, se derrumbó la estructura de la cancha deportiva por completo.

Mientras que en el sector Snupi, también del municipio San Francisco, los vecinos se estremecieron al sentir un fuerte estruendo.

Se trataba la caída de una antena de transmisión perteneciente a la estación radial Súper Activa, la cual medía aproximadamente 30 metros. Los fuertes vientos registrados desde las 4 de la tarde provocaron que se derrumbara.

Los vientos tumbaron la antena de Radio Súoer Activa en San Francisco/Foto: Graciela Portillo

Por otra parte, seis familias quedaron afectadas por los vientos huracanados que ocasionaron que se volaran los techos de zinc en sus casas.

En el barrio Muchachera, ubicado en el municipio San Francisco, resultaron 4 casas afectadas.

Igualmente en Maracaibo fueron afectadas dos casas: Una en el barrio Rafael Urdaneta y la otra ubicada en la parroquia Bolivar, esta última perteneciente a Henry Medina, quien resultó lesionado físicamente al caerle unas piedras encima.

“El techo se voló por completo y empezaron a caer piedras del techo, y cayeron arriba de mi cuerpo, medio me salí y pegue la carrera”, expresó.

Medina agregó que perdió algunos bienes que tenía en su hogar: el televisor, la cocina y sillas. Aunque se acercó a la sede de la Alcaldía de Maracaibo para buscar ayuda, denunció que los funcionarios le dijeron que para él “no había opción”.

Le hizo un llamado al alcalde Willy Casanova para que puedan ayudarlo, porque está viviendo en riesgo. Solo quedó el techo de zinc de su cuarto.

“Por favor que me ayuden y me den unas medicinas para el dolor porque me cayeron unas piedras en la espalda y en el pecho, me cayeron piedras de arriba grandes, que me ayuden con el techo por favor”, pidió.

Foto: Graciela Portillo

Aunque fueron varias las pérdidas materiales, afortunadamente no se registraron pérdidas físicas que lamentar.

Finalmente, durante la lluvia ciudadanos reportaron a Radio Fe y Alegría Noticias haberse quedado sin servicio eléctrico en los sectores Verita, Los Almendrones y El Poniente; este último sector padeció 12 horas sin electricidad.

También se registró la caída de la señal telefónica, recuperándose 2 horas después de la lluvia acompañada de fuertes vientos.

A pesar de este lamentable panorama, para varios vecinos la lluvia fue una bendición porque aprovecharon para llenar sus recipientes, ante la falta de agua potable por tuberías en algunas comunidades.

Con información de Bianca Almarza y Edilfredo Bueno