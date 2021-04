Viernes de cruz: e inclinando la cabeza entregó su espíritu

Según una antigua tradición, la Iglesia no celebra ni el viernes santo ni el sábado de gloria la Eucaristía. El altar está desnudo, sin

cruz, sin candelabros, sin manteles. El color de hoy es el rojo, símbolo de la humanidad agredida de Cristo y de todas las personas que sufren agresión y muerte.

Citando una parte del libro de Isaías, del Antiguo Testamento, el viernes de cruz, cuando Jesús sube en procesión sufrida y moribundo al monte del Calvario donde será crucificado, se remonta a los tiempos de sus antepasados cuando el mismo Dios, el Padre que lo había entregado, le hacía al pueblo esta revelación a través del profeta:

Miren, mi siervo tendrá éxito, subirá y

crecerá mucho. Como muchos se

espantaron de él, porque desfigurado no

parecía hombre, ni tenía aspecto

humano, así asombrará a muchos

pueblos, ante él los reyes cerrarán la

boca, al ver algo inenarrable y

contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó

nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el

brazo del Señor? Creció en su presencia

como brote, como raíz en tierra árida, sin

figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto

atrayente, despreciado y evitado de los

hombres, como un hombre de dolores,

acostumbrado a sufrimientos, ante el cual

se ocultan los rostros, despreciado y

desestimado. Él soportó nuestros

sufrimientos y aguantó nuestros dolores;

nosotros lo estimamos leproso, herido de

Dios y humillado pero él fue traspasado

por nuestras rebeliones, triturado por

nuestros crímenes. Nuestro castigo

saludable cayó sobre él, sus cicatrices

nos curaron. Todos errábamos como

ovejas, cada uno siguiendo su camino; y

el Señor cargó sobre él todos nuestros

crímenes.

Maltratado, voluntariamente se humillaba

y no abría la boca; como cordero llevado

al matadero, como oveja ante el

esquilador, enmudecía y no abría la

boca. Sin defensa, sin justicia, se lo

llevaron, ¿quién meditó en su destino?

Lo arrancaron de la tierra de los vivos,

por los pecados de mi pueblo lo hirieron.

Le dieron sepultura con los malvados, y

una tumba con los malhechores, aunque

no había cometido crímenes ni hubo

engaño en su boca. El Señor quiso

triturarlo con el sufrimiento, y entregar su

vida como expiación; verá su

descendencia, prolongará sus años, lo

que el Señor quiere prosperará por su

mano. Por los trabajos de su alma verá la

luz, el justo se saciará de conocimiento.

Mi siervo justificará a muchos, porque

cargó con los crímenes de ellos. Le daré

una multitud como parte, y tendrá como

despojo una muchedumbre. Porque

expuso su vida a la muerte y fue contado

entre los pecadores, él tomó el pecado

de muchos e intercedió por los

pecadores.

Ahora, mirando al Crucificado,

sentimos que somos puestos a mirar

el abandono y sufrimiento de tantos

hombres y tantas mujeres. Jesús no

excluye a nadie: buena y mala gente,

gente comprometida,

hombres y mujeres, mayores y gente

menuda, de aquí y de allí, en la

ciudad y en el campo, en este y aquel

país. Presentamos ante el Señor

crucificado las necesidades de

nuestra humanidad:

Por todas las personas sometidas a

dolor, sufrimiento, esclavitud,

enfermedad y muerte. Personas

enfermas o que van por el mundo

sin hogar. Dales corazón para acoger

tu misterio de Vida y danos fortaleza

y sabiduría para afrontar tanto mal y

tanta injusticia.

Y finalmente, pero no conclusión, sino como momento de pausa y de oración los cristianos llamamos “cruz” a la enfermedad, la pobreza,

la exclusión, el sometimiento, a todo lo que tiene el poder de hacernos maldecir, de quitarnos la esperanza y la fe.

Llamamos “crucificado” a hombres y mujeres que sufren violencia, tortura, hambre, odio. A quienes están en el hospital y a quienes son

arrasados por un huracán, un terremoto o una pandemia como la actual. ¿Por qué adoramos la cruz? Adoramos la cruz porque, llevando a Cristo, se ha convertido en la más alta exposición del amor de Dios.