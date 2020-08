Volvió la televisión a los barrios de Maracaibo

Desde el sábado 15 de agosto, los habitantes de los barrios del noroeste de Maracaibo, en el estado Zulia, “desempolvaron” los televisores y los decodificadores de la cableoperadora DirecTV, luego de tres meses sin televisión.

Mélida Gómez, vecina del barrio Bicentenario del Libertador, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias, “yo llamé a mi hija y a mis sobrinos. Pegué un grito, porque por fin se acaba tanto aburrimiento en este encierro”.

Sin señal abierta de televisión

En los más de 20 barrios ubicados en sector El Marite, al noroeste de la capital zuliana, no existe la posibilidad de sintonizar canales venezolanos con antena aire. La señal abierta es un concepto que desconocen.

Tras el cese de operaciones de DirecTV Venezuela en mayo de este año, muchos ciudadanos trataron de construir sus propias antenas de metal caseras, pero no todos tuvieron éxito.

“Por eso yo había puesto DirecTV en mi casa, para poder ver algo. Saqué muchos peroles para armar una antena, pero no se veía nada”, dice el señor Manuel Gutiérrez, vecino del barrio Mi Esperanza.

Además, la señal telefónica y de internet es inestable, así que, básicamente, se quedaron sin televisión y en medio de la cuarentena por la COVID-19.

Algunos vendieron sus antenas y decodificadores

Mientras unos guardaron sus equipos de DirecTV o los dejaron como adornos; otros, “perdieron la esperanza” de que la señal por cable volviera y decidieron vender sus antenas y decodificadores ante la escasez de alimentos y dinero en efectivo.

Le pasó al señor Andrés Gómez, del barrio Carmelo Urdaneta, quien vendió los equipos “porque no tenía nada para comer”.

Relató a Radio Fe y Alegría Noticias, “tengo 64 años, soy pensionado y la pensión de 400 mil bolívares no alcanza ni para un kilo de queso. Ya había pasado un mes de que se fue DirecTV y me ofrecieron comprar la antena y el decodificador. No tuve otra opción y ahora que volvió la señal, menos”.

Por su parte, Llovizna Montiel, habitante del barrio El Modelo, vendió sus equipos de DirecTV para cambiar de operadora.

Dijo, “pensé que no volvería y me cambié de operadora. Puse Inter, pero es peor porque no se ven muchos canales, se va la señal y siguen cobrando”.

Aproximadamente, 8 de cada 10 hogares de estas comunidades de El Marite poseían servicio de DirecTV antes del cese de operaciones.

En algunos de ellos, los reproductores de DVD fueron la alternativa principal durante la cuarentena, pero ahora vuelven a ver la televisión por cable.