Vuelven los bloques de racionamiento eléctrico al Zulia

El gobernador Omar Prieto informó que a partir de este lunes 24 de agosto vuelve el Plan de Administración de Cargas por 6 hora a la entidad.

En sus declaraciones, Prieto detalló que nuevamente quedan conformados los bloques para la distribución de los cortes por horarios.

Este plan ya había sido anunciado por Prieto el lunes de la semana pasada, cuando explicó que se debe a que el consumo de energía eléctrica en el estado se duplicó, pasando de los 1.300 megavatios a 2.100.

A este lunes 24 de agosto, varias comunidades del municipio Guajira tienen más de 160 horas sin electricidad ni una respuesta honesta sobre la situación.

De acuerdo con el diario Panorama, dichos bloques quedaron conformados de la siguiente manera:

BLOQUE A: 10:00 am a 4:00 pm

San Francisco: Lago Azul (C1) y La Pastora (C1)

Maracaibo: Ziruma, Mara Norte, Sabaneta, Las Marías, Las Camelias, Lido, Chirinos, Pomona, Regional 8, Fonseca, San Benito, 18 de octubre, Radiodifusor, Milagro Norte, Ricardo Aguirre y Kapital.

Rosario de Perijá: Aurora y Aquí me Quedo.

Baralt: La línea y Campos Petroleros

Cabimas: Las Cabillas, Barrio Obrero, Cúpulas, Calle Cumaná, Gran Sabana y 5 Bocas.

Miranda: Altagracia 2, Los Puertos, La Salina, Avenida 6, Mecocal y Sur.

Santa Rita: El Menito, San Benito (COL), Residencias Santa Rita, Macanilla, y la Maternidad.

Lagunillas: Carretera L, Valmore Rodríguez, El Danto, Campo Lara, Alfarería, Pica Pica, La Nobleza, Parcelamiento, Piedras Blancas, Viviendas Rurales, Ciudad Urdaneta, Fabricio Ojeda, Lagunillas, C.C. Lagunillas, Sibaragua.

BLOQUE B: 2:00pm a 8:00pm

San Francisco: Escuela de Policía, Samán, Vencemos Mara, Noriega Trigo (C1) , San Francisco, Induatrial y Empresarial (Metro)

Maracaibo: San José (C1), Guayabal Metro ( C1) , Cotorrera, Cecilio Acosta.

BLOQUE C: 6:00 pm a 12:00 am

San Francisco: Villa Bolivariana, Lufkin, Acueducto, Esperanza, Mercamara, Rafael Caldera, Suramérica y San Rafael.

Maracaibo: Varillal ( Metro), La Victoria, Ciudadela, Virgen del Carmen, 5 de Julio, Adolfo Pons, Los Caminos, Las Cumbres, Delicias Norte, El Trébol, Rotaria y Patrulleros.

Valmore Rodríguez: 24 de julio, C. Asistencial, La Planta.

Baralt: Chamarreta

Cabimas: ENELCO, Miraflores, Clínica Bello Monte y Despacho

Miranda: Quisiro

Lagunillas: La Granja, Sierra Maestra, Seguro Social, AV 44, Industrial y Los Samanes

BLOQUE D: 8:00 pm a 2:00 am

San Francisco: El Sol, San Ramón, Cortijos, Centro de Convenciones, Pradera Sur, MOSACA, Hospital General del Sur, KM 4 y Sierra Maestra. ( C1)

Maracaibo: Monte Bello, Santa Rosa, Galerías, Lozano, Hospital Clínico, Avenida 9, Cervecería Zulia, Sucre, Colombia, Panamericano, Floresta, Brisas del Norte, Olivos, José Ramón Yepez, Hospital Coromoto, Boquilla, Procedatos, El Redondo, Saladillo y Torre de la Prensa.

Simón Bolívar: 24 de Julio, C Asistencial y La Planta

Baralt: Mene Grande 2, Consesion 7 y El Tigre.

Cabimas: CC Borjas, UNERMB, Los Laureles, Retén, Costa Mall y Montañita.

Miranda: San Joaquín, Ziruma (COL) y El Ganábano.

Lagunillas: América, Avenida Alonso, Carabobo, Andrés Bello y Atlántida.