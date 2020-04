Wimbledon se cancela este año

La organización de Wimbledon informó que no se celebrará la edición de 2020 debido a la pandemia del Coronavirus. El torneo de tenis estaba programado para disputarse del 29 de junio al 12 de julio, y se tiene previsto que regrese en 2021, del 28 de junio al 11 de junio.

Los coordinadores de la competición londinense se reunieron de urgencia para aprobar una suspensión histórica, que únicamente se había producido durante las dos Guerras Mundiales, entre 1915 y 1919 y posteriormente entre 1940 y 1945.

“Lamentamos mucho anunciar que la Junta Principal del All England Club (AELTC) y el Comité de Gestión de The Championships han decidido que The Championships 2020 se cancele debido a problemas de salud pública relacionados con la epidemia de coronavirus”, se lee en el comunicado emitido por la organización.

El año pasado, Novak Djokovic y Simona Halep fueron los campeones. Y el suizo Roger Federer, ocho veces campeón en el jardín sacro del tenis, reconoció estar “devastado” a través de sus redes sociales, mientras a Serena Williams la noticia le dejaba “en shock”.

Con información de El País.