Ya no va la eutanasia de una mujer en Colombia

El Comité Científico Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad en Colombia “concluyó de manera unánime cancelar el procedimiento”, consistente en practicarle la eutanasia a Martha Sepúlveda este domingo 10 de octubre.

Las autoridades del Comité tomaron la decisión por considerar que no se cumple con el criterio de terminalidad, como se había determinado en el primer comité que evaluó su caso.

Sepúlveda, de 51 años de edad, se convertiría de esa forma en ser la primera persona en recibir la muerte sin un diagnóstico terminal. Sin embargo, padece desde el año 2018 de de esclerosis lateral amiotrófica.

A raíz de la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia que amplió los casos de eutanasia y muerte asistida dictada el pasado 23 de julio, hizo una petición que le fue aprobada el 6 de agosto. Adujo que los dolores que padece son indescriptibles y que le hacen sufrir mucho.

Su abogada Camila Jaramillo Salazar dijo, antes de la decisión final, que “Martha no tiene ni idea de lo que han dicho los curas, entonces en realidad es como si el mundo estuviera explotando afuera y ella no tiene ni idea de lo que está pasando. Si el celular de Martha estuviera disponible, ella no tendría vida, pero hemos sido muy cuidadosos de que ella está en su mundo, resguardada ya y que nadie interfiera con su paz y su tranquilidad”.

Es decir, la mujer ya se había preparado para recibir el final de su existencia. Hasta había comprado una torta de cumpleaños. De hecho, días atrás manifestó en una entrevista a Noticias Caracol que «estoy de buenas. Tengo buena suerte. Estoy más tranquila desde que me autorizaron el procedimiento, me río más, duermo más tranquila».

Pero su decisión fue duramente cuestionada por la Iglesia colombiana, que a través de comunicado expresó que «la muerte no puede ser la respuesta terapéutica al dolor y al sufrimiento en ningún caso. La muerte propiciada mediante el suicidio asistido o la eutanasia no resulta compatible con nuestra interpretación de la dignidad de la vida humana, como sí lo es la utilización de los cuidados paliativos”,

¿Qué dice el comunicado del Comité?

El Comité Científico Interdisciplinario para el derecho a morir con dignidad a través de eutanasia del Instituto Colombiano del Dolor S.A.S, según reunión del 08 de octubre del presente año, en la cual se revisó y analizó de nuevo de forma amplia y suficiente la solicitud de la señora Martha Liria Sepúlveda, concluyó de manera unánime cancelar el procedimiento a morir con dignidad a través de eutanasia, programado para el día 10 de octubre de 2021.

La decisión de cancelación se basa en el numeral 26.6 del artículo 26 de la Resolución 971 de 2021 del Ministerio de Salud y de Protección Social, que le asigna al Comité dentro de sus funciones revisar el trámite de la solicitud y el procedimiento eutanásico completo, a fin de detectar alguna situación que afecte el desarrollo del mismo. Es por eso que, al contar con un concepto actualizado del estado de salud y evolución de la paciente, se define que no se cumple con el criterio de terminalidad como se había considerado en el primer comité.

¿Qué es la eutanasia?

La eutanasia implica la intervención directa de un médico para acelerar la muerte del paciente

En el suicidio asistido es el propio enfermo en el que pone fin a su vida

La sedación terminal alivia el dolor en los momentos finales del paciente

En Colombia el procedimiento es legal luego de cumplir con los requisitos de la petición exclusiva de la persona que desea morir. No pueden hacerlo ni los cónyuges, ni los padres ni los hijos.

También tiene que ser una decisión libre y reiterada en el tiempo. La dolencia tiene que ser incurable y el dolor insoportable. Y finalmente un comité científico de médicos debe verificar que se cumplan todos estos requisitos para realizar la eutanasia o el suicidio asistido.