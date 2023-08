Unas 15 horas sin electricidad vivieron los machiquenses desde el martes

Tras una falla en la subestación Palito Blanco, en el estado Zulia, los machiquenses pasaron hasta 15 horas sin electricidad desde la tarde del martes 15 de agosto.

El apagón se reportó a las 5:52 de la tarde justo después de una fluctuación. La falla también afectó a los municipios Jesús Enrique Losada, La Cañada de Urdaneta y Rosario de Perijá.

Según pudo conocer Radio Fe y Alegría Noticias, en horas de la noche del martes el servicio se restableció progresivamente en el municipio Rosario de Perijá.

Sin embargo, en el caso de Machiques, el circuito Industrial fue reconectado a la una de la madrugada del miércoles 16 de agosto. Sin embargo, en otras zonas, como el centro de la ciudad, la luz del sol llegó primero que la electricidad.

«Yo vivo en el centro y en mi casa nos salvamos porque llovió fuerte en la madrugada y refrescó. Nos quedamos esperando porque vimos que del otro lado llegó la luz, pero aquí nada», dijo Beatriz Arias a Radio Fe y Alegría Noticias.

Regularmente, los cortes de energía bajan la intensidad de movimiento de gente en Machiques. Arias, quien es comerciante de la zona, afirmó que las ventas han estado inestables tras el apagón.

«En los últimos meses teníamos racionamientos intercalados en las tardes, pero en las últimas semanas la luz se ha ido más temprano y es como si se detuviera todo en el pueblo», lamenta.

La falta de información por parte de la Corporación Eléctrica Nacional es una constante. Los habitantes de uno de los municipios más importantes de la región zuliana, por su aporte en la producción de carne y leche, deben seguir una suerte de memoria mental para saber cuándo se aplicarán racionamientos eléctricos.

Incomunicados

José Molina vive en el sector Chideli y, a pesar de la fuerte lluvia con vientos huracanados de la madrugada, no tuvo la misma suerte que Arias para superar el calor.

El apagón lo calificó como «sorpresivo» porque considera que en el municipio se tiene un horario de racionamiento «que en realidad no se sabe cuándo se va o no la luz».

«Aquí en casa la gente estaba afuera, tras la reja por si acaso llegaba algún malandro, pero por la lluvia tuvimos que volver a entrar y el calor era insoportable», dijo.

Molina trabaja para un ente público y para un sitio de entrenamiento para inteligencia Artificial a través de internet que recolecta datos para buscadores y empresas que requieran de ello. A pesar de tener señal de celular para recibir notificaciones, no pudo hacer nada porque era deficiente e inestable.

«Me llegó un correo diciendo que tenía trabajo disponible que me lo enviaron unas cuatro veces, pero no pude hacer nada porque no había luz porque a medianoche se me fue la señal del celular», explicó.

Éramos muchos y…

De acuerdo con información obtenida por Radio Fe y Alegría Noticias, la Corporación Eléctrica Nacional prevé establecer un nuevo esquema de racionamiento con cortes de hasta ocho horas.

De manera extraoficial se conoció que el interruptor del circuito Machiques, instalado en la subestación Cerro Alto, presenta problemas y que esperan una evaluación del personal de la estatal eléctrica para conocer la situación y saber qué hacer ante la avería.

Pero es que esto de las fallas eléctricas repentinas y continuadas no solo son en zonas de la región zuliana. Este domingo 13 de agosto la población de El Nula, Apure, se quedó sin luz por la explosión de la subestación principal. Luego de pasar más de 30 horas sin el servicio, los trabajadores de Corpoelec lograron restablecerlo.

