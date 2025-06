Mundial de Clubes 2025: Savarino sentó al rey de Europa

El jugador de la selección absoluta de Venezuela, Jefferson David Savarino Quintero, fue crucial en la victoria del Botafogo FR de Brasil sobre el campeón de la Liga de Campeones de Europa, el PSG de Francia.

Botafogo FR derrotó al PSG de Francia 1-0.

El Botafogo guardó la calma desde el principio y presionó en la zona media, donde nacían las gestaciones del juego del campeón de Europa. Cortó la opciones de ataque desde el centro del cambo y se concentró en salir con pelota dominada cada vez que era necesario.

Pese al dominio del Paris Saint Germain de Francia, no terminó de llegar con claras opciones de gol al arco de los amazónicos.

Al minuto 36 del primer tiempo, una recuperación en zona medio propició una genialidad de Jefferson David Savarino Quintero, quien condujo corto y realizó un pase entre línea que no pudo descifrar la pareja de defensa de los europeos.

La pelota fue a los pies de Igor Jesús que conectó de pierna derecha y la cambió al segundo palo del arquero Gianluigi Donnarumma. Si bien es cierto que el gol lo hizo Igor Jesús, Savarino leyó bien el momento, ejecutó un pase milimétrico, perfecto, justo e indescifrable, para que Igor hiciera el resto.

Con este resultado, el Botafogo FR se pone líder de la zona con 6 puntos, seguido por el PSG y el Atlético de Madrid, ambos con 3.

