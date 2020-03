2 niños dieron positivo por COVID-19 en Falcón

View this post on Instagram

¡NUEVA ESPARTA DE MIS AMORES! Como gobernador del estado, cumplo con informar, que lo que era una posibilidad estadística, se ha convertido en una realidad y hemos entrado a formar parte de las regiones con presencia del Coronavirus en su población. Al respecto, en aras de evitar los dañinos rumores y desinformaciones por medios de comunicación y redes sociales, considero mi deber notificar al pueblo neoespartano que ha sido confirmado el PRIMER CASO POSITIVO de COVID-19 en Margarita. Para tranquilidad de nuestra gente, debo destacar que se han reforzado todos los protocolos correspondientes, a fin de aislar al perjudicial virus y minimizar los riesgos del contagio. Invito a la ciudadanía a seguir respetando las normas de higiene y a acatar, ahora más qué nunca, el deber de quedarnos en casa y cumplir con los procedimientos de prevención. Respetemos la cuarentena para garantizar salud y tener vida. #SomosResponsables #QuedateEnCasa #NuevaEspartaNosUne