23 familias del pueblo indígena Jivi pernoctan a orillas del río Sarare

Un total 79 personas miembros de 23 familias del pueblo indígena jivi, se encuentran viviendo a las orillas del Río Sarare en el sector El Gamero, buscan comida y ropa.

Los miembros de la comunidad se fueron de su territorio porque no tenían los insumos para sobrevivir y vestirse; sin embargo, esperan retornar en dos meses cuando logren recolectar una buena cantidad de ropa, aseguró el capitán mayor, Ramón Sánchez a Radio Fe y Alegría Noticias.

«Vinimos para acá porque la gente no tiene ropa y por allá no conseguimos. Los muchachos no tiene ropa que ponerse, entonces nos vinimos caminando, luego agarramos una cola», narró el Sánchez.

Las familias ya tienen cuatro días instalados cerca del río, planean seguir su camino hasta los ríos Capanaparo y Cinaruco para posteriormente dirigirse a la capital de Apure. Pero, por ahora se quedarán en Guasdualito, capital del Municipio Páez en Apure, esperan ser vacunados contra la COVID-19.

Sánchez señaló que por ahora tienen comida y agua, pero solicitó la ayuda de las autoridades y de organizaciones civiles.

Familias de la etnia jivi habirando a las orillas del río Sarare. Foto: Rómulo Zapata / Radio Fe y Alegría Noticias.

El pueblo Jivi es uno de los 19 que habitan históricamente en el estado Amazonas. La minería, la deforestación y la ausencia del Estado los ha hecho desplazarse hacia el norte para sobrevivir. A lo largo del Río Orinoco hay asentamientos de este pueblo, están del lado venezolano y colombiano.