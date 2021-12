4 adultos mayores se han quitado la vida en el Táchira en 3 meses

La última persona adulta mayor que intentó lanzarse por el viaducto nuevo de la ciudad de San Cristóbal fue rescatada por la inmediata intervención de funcionarios del Cuerpo de Bomberos y otras personas que pasaban por el lugar.

Según datos oficiales, desde el mes de septiembre hasta el mes de noviembre 4 adultos mayores han decidido terminar con sus vidas al lanzarse desde ese puente.

Este último caso, que por fortuna fue abortado, es del señor Ramón, quien vivía en la localidad de Capacho y comentó que se había trasladado a la capital del estado Táchira para ejecutar la acción por segunda vez pero fue sorprendido por los ciudadanos que lo detuvieron.

Este adulto mayor se encuentra bajo de peso. Según él mismo indica no se alimenta bien, no se hidrata e incluso dice no conciliar el sueño por las noches motivado a dolores corporales.

En su testimonio que compartió con Radio Fe y Alegría Noticias aseguró que «no tengo quién me revise, me trate los males, los dolores, no ha habido unos médicos que se sienten a revisarme yo estoy dispuesto a recibir la ayuda, a estar con ustedes, que me lleven a donde ustedes quieran y que me traten los médicos».

Este domingo por la noche fue recibido en una Casa de Abrigo ubicada en el barrio Sucre de San Cristóbal.

Según las primeras estimaciones sobre las causas de las 4 muertes registradas de estas personas de la tercera edad se concluye que la soledad y la falta de recursos económicos para la compra de alimentos y medicinas serían las principales razones para tomar esta drástica decisión.