6 de cada 10 mujeres no pueden acceder a servicios de salud sexual

La psicóloga Magdymar León, coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA), afirmó que 6 de cada 10 mujeres no puede acceder a servicios básicos para atender su salud sexual y reproductiva.

Estos resultados se desprenden de una investigación que realizó AVESA en los municipios más poblados de los estados Apure, Sucre y Táchira, en la que consultaron a 411 mujeres entre 10 y 49 años de edad.

El objetivo de la investigación era determinar cómo se encuentra la salud sexual y reproductiva de la mujer venezolana, sostuvo León en entrevista en el programa En Este País de Radio Fe y Alegría Noticias.

La psicóloga agregó que la situación es bastante compleja porque el acceso a la salud sexual y reproductiva, así como a métodos anticonceptivos, es bastante limitada para la mujer en la actualidad.

“Esto hace que tengan un mayor número de hijos, que no puedan controlar si quieren ser madres o no, y terminan en embarazos no planificados (…) Esto es una realidad que no afecta solo a las mujeres, sino también a las adolescentes”, dijo.

La encuesta también reveló un dato “preocupante” a criterio de la experta: 8 de cada 10 adolescentes, de 10 a 14 años ha tenido la experiencia de embarazo, mientras que 7 de cada 10 tiene hijos.

Sigue en aumento la tasa de embarazos en adolescentes

La coordinadora de AVESA citó al Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), quien señala que la tasa de fecundidad para adolescentes entre 15 a 19 años en Venezuela es de 84,6 por cada 1.000 en 2022, valor muy cercano a la tasa señalada por el organismo en 2019 que se ubicaba en 90 por cada 1.000.

La especialista atribuye estas cifras a las limitaciones que tienen mujeres y adolescentes a servicios básicos para atender su salud sexual y salud reproductiva.

Adicional a esto, dijo que existen debilidades en cuanto a la educación sexual y “al no haber cambios en estas políticas y programas seguirá habiendo embarazos en adolescentes”.

Las recomendaciones:

Primero: garantizar la educación integral de la sexualidad que permita a los y las adolescentes tener un ejercicio responsable de la sexualidad.

Segundo: facilitar los accesos a los servicios de planificación familiar y garantizar el acceso gratuito a métodos anticonceptivos modernos. “Apenas el 23,8 % de mujeres consultadas tiene posibilidad de compra de los métodos anticonceptivos”, señaló León.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.