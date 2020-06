60% de los estudiantes del Zulia no se incorporó a clases a distancia

En Unidad de Cuidados Intensivos se encuentra la educación venezolana.

Así lo aseguró a Radio Fe y Alegría Noticias, Gualberto Mas y Rubí, presidente del Sindicato Unitario Magisterial del estado Zulia (SUMA-Zulia).

A través de una encuesta realizada en 16 municipios del estado Zulia entre el 8 de junio hasta el 23 de junio, determinaron que el 60% de los estudiantes no logró reincorporarse a tiempo a las clases virtuales por racionamientos eléctricos, fallas de conectividad o falta de aparatos electrónicos.

Mientras que un 76% de los docentes interactuó con sus alumnos porque “con sus familiares y amigos, lograba pedir prestado un teléfono”, resaltó Mas y Rubí. De esa manera los docentes alcanzaron cubrir las actividades asignadas como la entrega del portafolio.

El representante sindical agregó que fueron 3 mil 800 docentes encuestados que tenían una matricula de 70 mil 273 alumnos.

“De ese resultado nos llamó la atención que apenas 27 mil 547 alumnos participó en esas actividades. Estamos hablando una desigualdad socia. Le tenemos que decir a quienes dirigen la educación en el Zulia que hay que buscar una solución “, reclamó.

Sobre esta situación, el sindicato magisterial propone que los primeros días del próximo año escolar, “se tiene que lograr un curso de nivelación para que se pueda cumplir el tercer lapso.

Docentes deben salir de sus casas

Gualberto Mas Y Rubí catalogí de “irresponsable” que el gobierno pida a los docentes que se dirijan a las escuelas donde trabajan para cumplir con la entrega del portafolio al culminarse el tercer lapso académico.

Explicó que no hay transporte ni tienen condiciones por la cuarenta radical decretada en el Zulia

“Yo escuchaba al gobernador y al alcalde decir) que hay un brote de Coronavirus, entonces cómo me vas a decir a mi que me voy a exponer a llevar algo si todos entendemos que el mensaje es no salir de casa sino lo menos posible”, finalizó.