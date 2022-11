A la buena de Dios están habitantes de Santa Bárbara en Monagas

Los habitantes del municipio Santa Bárbara, en el estado Monagas, denunciaron a Radio Fe y Alegría Noticias el abandono y la desidia en la que se encuentran los diversos sectores de esta localidad, asegurando que desde hace un año la alcaldesa Carmen Tillero no ha resuelto el tema de los servicios públicos de las familias.

Esta es una realidad que se vive en casi todos los municipios del estado Monagas. Los santabarbareños piden a la alcaldesa que resuelva el tema de la recolección de desechos sólidos, la iluminación de las calles, y por último, que se dedique a gobernar y no a poner paños de agua tibia.



José Miguel González, residente de este municipio, indicó a Radio Fe y Alegría Noticias que durante este año las autoridades no se han dedicado a gobernar en favor de las comunidades.



“Podemos decir que el 90 por ciento de las calles del municipio Santa Bárbara están a oscuras, barrios y también las vías principales. Llenas de huecos y monte están las comunidades, porque ellos no están abocados a que nuestra gente pueda vivir bien, y no han dado solución porque no la tienen. Y las ganas de trabajar por el municipio mucho que menos”, expresó.



González detalló que “hay sectores que están completamente a oscuras y nadie hace nada de nada”, por lo cual “los índices delictivos suben en el municipio”.

“Ya viene diciembre, pero es mejor alumbrar de navidad una plaza, que atender las necesidades de todos los habitantes, no nada más de los chavistas”, agregó.

El aseo urbano se olvidó de las calles de Santa Bárbara



“Desde hace mucho tiempo que el aseo urbano no recorre las calles de Santa Bárbara y, cuando lo hace, no se lleva la basura ni de las casas ni mucho menos de los comercios. Cada familia de las comunidades paga a personas para que esto con carrucha se lleven la basura hasta vertederos improvisados, que se han hecho en el municipio. La salud está en juego porque no hay cronograma de recolección de basura por estos lados. Estamos en desidia total con esta alcaldesa”, comentó.



Teresa Medina, residente de este municipio, indicó que están olvidados “por esta alcaldesa” y que “no es justo que hayamos votado por ella y así es que le pagan a los habitantes de Santa Bárbara”.

“No hay aseo, no hay iluminación, las calles están totalmente a oscuras y nadie hace ni dice nada. Hasta cuándo vamos a padecer más problemáticas en los servicios públicos. Lo único bueno es que tenemos agua todos los días, pero alcaldesa tiene que ponerse las pilas”, añadió.



Los residentes de Santa Bárbara pidieron también al gobernador Ernesto Luna que pueda hacer un plan de entrega de bombillos y también para la recolección de los desechos sólidos.