A la exalcaldesa de Bogotá también la deportaron de Venezuela

“Hoy me deportaron arbitrariamente y bajo amenazas. Pero la campaña libertadora de Venezuela no la pueden deportar! Adelante”, escribió López en su cuenta de X.

La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, no pudo entrar a Caracas y también la deportaron de Venezuela.

“Hoy me deportaron arbitrariamente y bajo amenazas. Pero la campaña libertadora de Venezuela no la pueden deportar! Adelante”, escribió López en su cuenta de X.

Venezuela está a pocas horas de lograr su libertad, y derrotar el régimen dictatorial de Maduro.

No se rindan hermanos venezolanos! Estamos con ustedes, sus familias, sus hijos. Hoy me deportaron arbitrariamente y bajo amenazas. Pero la campaña lbertadora de Venezuela no la… pic.twitter.com/qSxjvZA8kY — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) July 27, 2024

Claudia López viajó a Caracas para participar como observadora del proceso electoral que se desarrollará este domingo 28 de julio.

Narró que la deportaron hacia Lima y desde allá, le tocó agarrar otro vuelo con destino a Bogotá.

Políticos que deportaron de Venezuela antes de las elecciones presidenciales

La exalcaldesa de Bogotá no es la única activista político que no puede entrar a Venezuela.

Este viernes también fueron expulsados los delegados del Partido Popular de España a su llegada al aeropuerto de Maiquetía.

Tampoco pudieron viajar a Caracas un grupo de expresidentes de países de América Latina. La aerolínea Copa les notificó que el avión no despegaría desde Panamá hasta que ellos no se bajaran del avión. La cancillería panameña informó que fue una decisión de las autoridades venezolanas.

Entre tanto, la senadora de Colombia, Angélica Lozano Correa, denunció en su cuenta de X que la deportaron junto a otros dos jóvenes y dos mujeres de Ecuador. Todos llegaron en un vuelo al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

“Nos quitaron los pasaportes durante hora y media. No nos dieron información y nos amenazaron porque no nos dejaron coger (agarrar) el teléfono. Yo tenía el número del embajador y no me permitieron llamarlo y nos embarcan en un avión, no compramos este pasaje, y nos están sacando”, denunció la senadora.

Sigue todas las actualizaciones de Elector 2024, la cobertura periodística de Radio Fe y Alegría Noticias a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, haciendo clic aquí.