Una Palabra Oportuna 3943

Interioridad

Sábado 26 de abril de 2025

Por: Silvia Blanco

Confiando en tu Buena Noticia

Buenas y bendecidas noches en este sábado de Pascua, tal y como hizo el papa Francisco. Respira profundo, sin prisas… ¿Cuál es el sentimiento que predomina en ti al final del día? Y así, tal como estás, alégrate con esta Buena Noticia.

«Llenas de miedo y alegría, corrieron a anunciarlo a los apóstoles

¿Se puede estar al mismo tiempo llenos de miedo y alegría? Pues sí: miedo a no ser capaces de entender lo que está pasando. La posibilidad de la Resurrección de Jesús llena de preguntas y de perplejidad la vida de las mujeres. ¿Y si es verdad que el amor no muere? Es imposible no llenarse de alegría cuando Dios cumple sus promesas.

Jesús, que vivamos siempre confiando en tu Buena Noticia como lo hizo el papa Francisco, y seamos testigos de ella por todo el mundo.

Con Tu presencia Señor, saldremos fortalecidos. Una Palabra Oportuna.

