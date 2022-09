A Los Mangos de San Juan de Los Morros le falta de todo

La zona de Vista Hermosa, en San Juan de Los Morros, capital de Guárico, llegó a ser la segunda invasión más grande de Latinoamérica, por el número de personas que ocupaban un gran lote de terrenos. Hoy en día aquellos sueños de prosperidad y mejoras en la calidad de vida se quedaron atrás. Solo refleja abandono y desolación.

Los Mangos es una de las 13 comunidades que conforman esta invasión. Actualmente está padeciendo por el problema de las lluvias que están ocasionado inundaciones y otras afectaciones en esta zona popular de la capital guariqueña.

María Eugenia de Reyes, quien llegó a hace 14 años esperanzada a esta comunidad, nunca imaginó que los gobiernos que han pasado, incluyendo el actual, se olvidaran de ellos, amén de que no ejecutan políticas públicas en materia de servicios.

“Tenemos varias problemáticas, pero una de las mayores que nos ha aquejado más este año, ha sido a causa de la lluvia que empieza aumentar el nivel del agua y esta calle así como la ve, se levanta demasiado que no hay por donde salir el agua, y entonces busca para dentro de los hogares”, contó para Radio Fe y Alegría Noticias.

Foto: Xiomara López/Radio Fe y Alegría Noticias

La señora de Reyes también denunció las dificultades que está causado un muro de tierra que fue construido cerca de los terrenos de la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), que evitaba que el agua ingresara a este recinto cancelario y que ahora, que está abandonado, está ocasionado que el agua no circule cuando llueve.

“Al final de allá tenemos un muro de tierra o de barro y aunado con basura, esto lo limpiaba antes el gobierno con la maquinas, dragaba, limpiaba y lo colocaba hacia allá, habría una zanga que bajaba hasta el final porque también estaban los privados de libertad y que hay que entender que ellos son seres humanos igual que nosotros, pero ahorita que no hay nadie allí, pedimos la colaboración que nos abran ese muro, cosa que el agua drene hacia allá derecho, ya que no va perjudicar a nadie, porque en esas instalaciones tengo entendido que no hay nadie”, explicó.

La afectada exigió un apoyo del gobierno regional para que envíen maquinarías y abran las zanjas para evitar que el agua de la lluvia ingrese a las humildes viviendas.

“Que nos envíen máquinas para que nos vuelvan a limpiar toda la basura, el monte, sacar bastante arena, que los terrenos de nuestros hogares queden hacia arriba y la tierra quede más abajo (y que) al llover ella drena, sale, eso es lo único que hasta ahorita le podemos pedir porque esto es una emergencia del momento, a futuro pedimos como todo servicios básicos y proyectos de viviendas”.

Foto: Xiomara López/Radio Fe y Alegría Noticias

Casas abandonadas ante la falta de ayuda

En la comunidad de Los Mangos se pueden observar viviendas desoladas y carteles con escrituras de “Se Vende”, de familias que han decidido emigrar hasta otra zona u otro país, “porque la cuestión de la emigración ha afectado a toda Venezuela, aquí quedamos pocas familias, no quedamos tantas cuando éramos el primer censo, la emigración ha forzado a las personas a trabajar en el extranjero, otras se han cambiado de comunidad porque no han podido seguir aguantando”.

Sin agua y sin cloacas

María Eugenia nos explica que ante la falta de tuberías de agua potable dentro de la comunidad, las familias han abiertos pozos artesanales para poder contar con agua para los quehaceres del hogar.

“Nosotros nos hemos ido solventando también nuestra misma situación individualmente y algunas veces colectivo donde dos familias hacen un pozo artesanal, se compran la bomba la compartimos y así nos surtimos el agua”.

Otras de las necesidades que presentan en esta zona son los pozos sépticos, ya que más nunca contaron con el apoyo del camión hidrojet para hacerle mantenimiento preventivo y evitar su desbordamiento.

“Incluso, nos mandaban los vacum cada cierto tiempo, antes de las lluvias, para limpiar los pozos sépticos y después de las lluvias, eso más nunca lo hemos vuelto a ver porque la excusa de ellos es que no hay repuestos, que los cables estaban muy bajos y no podían pasar”.

Para María Eugenia y como para todas las familias que viven en este sector, reina la zozobra ante persistencia de las lluvias que están ocasionando el abandono de sus casas y pérdidas de sus enseres.

“Todo padecemos lo mismo, la misma necesidad, hemos perdido neveras, colchones, papeles, documentos, ropas, alimentos, porque esto es un corre, corre y ha habido unos días que han sido de día, pero cuando ha sido de noche y nos quitan la luz, usted puede imaginar el nervio las culebras pueden bajar, los alacranes, los animales ponzoñosos en los pozos sépticos, a mí me picó una araña en un pie hace unos meses y era de un pozo séptico, me dio un cuadro diarreico, fiebre y dolor de cabeza”, detalló María Eugenia.

Señor Ennio Reyes, residente de Los Mangos/Foto: Xiomara López/Radio Fe y Alegría Noticias

Basura por doquier

Por su parte, Ennio Reyes, otro residente de la zona, señaló que nunca han contado con el servicio de aseo urbano y las personas han tomado una calle del sector para echar la basura y quemarla para evitar la proliferación de enfermedades y animales.

“Nunca han recolectado la basura, siempre llegan hasta la urbanización que esta allá arriba, donde están las casitas, hasta ahí llega el aseo y no constantemente, es muy raro cuando pasa y a la gente se le dio en botar la basura o de quemarla”.

Reyes manifestó que las comunidades de la parte alta bajan las personas y depositan su basura en la calle principal que la tomaron como vertedero.

“Los de allá arriba botan la basura para acá abajo y los perjudicados somos los que vivimos aquí abajo, le pedimos al gobierno que nos limpien eso, aunque sea una vez cada quince días o que venga un camión del aseo y que nos derribe ese muro de tierra que tenemos allá al frente, que ese muro lo que ha hecho es entorpecer el paso del agua”.

Estas son las Voces de la Emergencia de esta comunidad guariqueña.