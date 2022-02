A Pinto Salinas de Guárico le falta de todo

La comunidad de Pinto Salinas en San Juan de Los Morros es otro sector guariqueño que se siente abandonado por los entes gubernamentales.

Calles llenas de huecos, sin alumbrado público, viviendas sin muros de contención y personas de la tercera edad abandonadas, son algunas de los tantos problemas que presenta la comunidad.

Erasmo José Torrealba Bolívar lleva toda su vida viviendo en este barrio y nunca ha visto solución a ninguna de las peticiones que han elevado a las autoridades del gobierno. En su nueva petición desea que lo apoyen con un muro de contención para proteger su vivienda.

“Yo soy nacido y criado aquí, 41 años tengo yo, si le hemos dicho para ver si nos hacen un muro o algo para sostener, pero nunca, nunca nos han apoyado en eso”.

Torrealba declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que las calles están inservibles y presentan muchos botes de agua. “Mira cómo están las calles el botadero de agua, eso por aquí es terrible”.

El denunciante aseguró que la energía eléctrica se va hasta dos veces en un día y eso le ha ocasionado que varios artefactos electrodomésticos se le hayan quemado.

“La energía eléctrica también se va de golpe y yo en mi casa no tengo nevera, tengo más de seis años que no tengo nevera, los televisores se me quemaron, el aire, tengo todo eso quemado ahorita”. describió.

Por su parte, Petra Benavides, otra de las afectadas, señaló que en su casa tiene muchas necesidades, entre ellas el techo y la pavimentación de su entrada.

“Yo tengo muchas necesidades aquí en mi casa, me hace falta echar la entrada, techo, necesito un muro detrás de mi casa, cuando llueve ese tierrero se lo trae el agua para acá”.

Benavides también manifestó que el servicio de telefonía e internet llevan tiempos dañados. “Las líneas telefónicas no sirven, el internet tampoco, el agua viene cada ocho días, cada cinco días”.

Para esta madre en la comunidad de Pinto Salinas hay otras muchas necesidades. Entre ellas, la falta de bolsas de alimentos y de gas doméstico. “La comida no llega a tiempo, a veces nos la traen un mes si, un mes no, el gas no lo traen con regularidad “.

La señora comentó que en el sector fue elegido un nuevo consejo comunal, ya que tenían años que no se contaba con uno.

“El consejo comunal lo elegimos pero todavía no está conformado, hubo uno hace muchos años pero después no sé, a la gente por aquí no le gusta participar”.

En el anterior Consejo Comunal se le aprobó recursos para construir aceras y entrada de esta vivienda y nunca lo realizaron/ Foto: Xiomara López /Radio Fe y Alegría Noticias

Adultos mayores a la deriva

María Álvarez una adulta mayor, vive en su casa con su esposo que presenta una discapacidad y se encuentra enfermo. No cuenta con medicamentos para sus dolencias.

“Aquí estamos nosotros dos aquí como abandonados, porque uno va a la asistencia médica del Seguro y no consigue medicamentos. Yo tengo bastante problemas de artritis, tengo de todo, hace como quince días me dio una subida de tensión y no tenía medicamentos para tomar”, acotó Álvarez.

La abuela expresó que ella y su esposo reciben el dinero de la pensión y los bonos que da el gobierno por el sistema Patria, que solo cubre algunas de las necesidades.

“Nosotros estamos pensionados, pero eso no alcanza y sobrevivimos con los siete (bolívares) que cada uno cobra. Si llegan los bonos del gobierno no lo voy negar, a él le llega, a mí me llegan y con eso para comprar cualquier alguna cosita y a veces alguna medicina que se me presente”.

La pensionada denunció que la semana pasada fue a preguntar por unos exámenes de laboratorio y los costos superan con creces el poco de dinero que entra en el hogar, por lo que se vio imposibilitada de cancelarlos.

“Que por favor abastezcan el Seguro por los menos, para uno poder asistir a una asistencia médica y buscar la medicina y uno pueda hacerse los exámenes, porque yo tengo una orden y récipe de exámenes de todo y ayer preguntamos y nos dijeron que salía en 100 bolívare, en un laboratorio privado, si el Seguro contaron con eso yo no tendría que andar brincado por ahí buscando”, dijo.

Muro de contención y asfaltado

María Carruido otra representante de la comunidad Pinto Salinas, exige a los entes gubernamentales presentarse en este sector y escuchar a sus habitantes.

“Actualmente tenemos muchas situaciones de prioridad y necesidad en esta comunidad. Está el asfaltado de la calles, están en muy mal estado, hay partes que están totalmente intransitables. Aparte de eso, necesitamos unos muros de contención con urgencia porque se están deslizando las entradas principales de unas casas, son alrededor de dos casas que están totalmente en riesgo”.

“Que se aboquen a la comunidad, para que puedan ver las necesidades precarias y prioritarias que necesitamos en este sector”, clamó Carruido.