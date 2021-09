A pocos días de la nueva expresión monetaria la gente sigue desinformada

Algunos maturineses afirman que en comparación con los precios de los productos, lo que ganan no les alcanza para el sustento diario en el hogar. Especulan que muchos son los comerciantes que están guardando mercancía en vista de la nueva expresión monetaria.



Ángel Gómez asegura que los precios en los comercios son exorbitantes y lo que normalmente ganan los trabajadores públicos no alcanza para el gasto diario de la alimentación de la familia.



Y es que según los usuarios, a menos de una semana de la reconversión monetaria, aún no se maneja con claridad, información sobre la nueva moneda que entrará en vigencia este 1 de octubre.



“Esto es un desastre, con el nuevo cono monetario no sé qué irá a pasar, de repente aumentan más de lo que es, yo he escuchado de comerciantes que tienen mercancía escondida para cuando llegue la reconversión, sacarla a un precio que amarre más al venezolano” afirmó Gómez.

Consultamos con el señor Ángel si él como usuario cree que las personas están preparadas para ajustarse a la nueva expresión monetaria y expresó que, a su juicio “falta bastante información para que la gente se ajuste y vea que es lo que va a pasar».

Otra de las dudas que tiene es que «dicen que el bolívar va a valer un millón y si tengo 10 millones me van a quedar de 10 bolívares, y no sé qué se irá a comprar con eso o si en el gobierno tienen algún plan para los precios de artículos de primera necesidad”, expresó.