Abuelos de Trujillo se molestaron al no poder retirar su dinero del banco

Usuarios de la tercera edad en Valera, estado Trujillo, expresaron su molestia a Radio Fe y Alegría Noticias porque algunos no pudieron retirar su dinero del banco este 1ro de junio.

Leonel Díaz, pensionado, dijo que en el Banco de Venezuela, ubicado en El Mercado Viejo de dicha ciudad “la gente fue engañada. Las autoridades de esta entidad bancaria convocaron a los usuarios por los terminales de cédula del 0 al 4 y cuando eran más de las 12 del mediodía todavía no habían abierto”.

Agregó que ni el gerente ni otra autoridad del banco se acercó a ofrecer explicaciones de qué había pasado.

Díaz resaltó que había mucha gente esperando por cobrar su pensión de 400 mil bolívares (equivalente a 2 dólares) y no ha podido hacer la transferencia, otros no tienen libreta bancaria, y hay quienes el captahuellas no registra la huella.

Aunado a ello también hubo problemas por la falta de efectivo y el funcionamiento del sistema bancario.

En el arranque del funcionamiento de la banca en Valera los usuarios calificaron el proceso y la organización como “lentos” lo que generó la molestia de los abuelos, quienes pidieron que en los próximos días se pueda garantizar una mejor respuesta.