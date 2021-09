Abundan los robos en el centro de Maturín

Varios caminantes del centro de Maturín catalogaron como inexistente la presencia de los efectivos de seguridad en el casco central de la ciudad, lo que conlleva a robos y hurtos contra las personas en las paradas y en el mercado municipal.



Mirna Laverde, por ejemplo, detalló que los efectivos muy pocos realizan recorridos en las calles del centro de la ciudad. «Casi no se cuenta con la presencia de agentes de seguridad en el centro de Maturín, lo que lleva a que se comentan muchos robos. Aquí debemos andar pendientes de nuestras pertenencias», detalló.



Describió también que los famosos ‘carteristas’, abordan a las personas «y después te quitan tus pertenencias, y si te resistes, pueden agredirte.



Roger Guevara, habitante de Maturín, detalló que «fui víctima del hampa aquí en el centro, me abordó un sujeto y con un objeto punzante me quitó mis pertenencias entre ellas mi teléfono, y cuando busqué a los funcionarios policiales no los encontré, estamos a merced del hampa y de estos sujetos que azotan a la ciudad».



Según testimonios de los maturineses, durante la semana de flexibilización los robos se registran casi todos los días, por la falta de presencia policial.



Otros de los sitios más recurrentes por estos individuos para cometer sus fechorías son las paradas del transporte público, ya que por la afluencia de usuarios y aunado a la falta de efectivos policiales, aprovechan de cometer sus actos ilícitos.



Otras de las entrevistadas, Yulexis Zapata, detalló que es una odisea salir al centro de la capital de Monagas, ya que temen que le roben sus pertenencias.

«Si uno viene al centro de la ciudad o al mercado, debe venir con pocas cosas y tratar de llevar los bolsos en la parte delantera, porque sino con un bisturí u hojilla te abren las carteras y puedes perder todas tus cosas. Ojalá hubiese más presencia policial en todo el municipio», dijo Zapata.



Los habitantes del municipio Maturín piden a las autoridades de Prevención y Seguridad Ciudadana realizar planes más efectivos que permitan su protección.



El equipo de Radio Fe y Alegría Noticias intentó comunicarse con los representantes de los organismos de seguridad del estado, sin lograr obtener respuesta alguna.



Por José Ignacio Piñango/ Radio Fe y Alegría Noticias