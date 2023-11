Para Gabriel Santana y Alberto Alfonso, creadores de la empresa Taller Neo, cuando la ciudadanía comienza a ejecutar pequeñas acciones de reciclaje marca la pauta para que los gobiernos y las grandes empresas sigan la tendencia, transformando así a la sociedad.

En entrevista con el programa Háblame Bajito de Radio Fe y Alegría Noticias, ambos afirman que es un mito que en Venezuela no existe una cultura de reciclaje, ya que a ellos constantemente los contactan personas que están interesadas en llevar sus plásticos a su taller, para que posteriormente sean convertidos en objetos de valor.

Por el contrario, lo que sí consideran es que hacen falta políticas públicas y mecanismos para poder llevar a cabo el reciclaje en las comunidades.

Aunque hay varias iniciativas verdes en el país, entre las cuales mencionaron a Multirecicla, el Club del reciclaje y el Movimiento de la Arquitectura del Futuro, enfatizaron que es necesario promoverlas, de modo que cada vez estén más presentes en la vida de los venezolanos.

Emprendimiento de triple impacto

Taller Neo busca ser un emprendimiento de triple impacto, es decir, económico y rentable, ambiental y social. Es por esto que casi todas las semanas acuden a instituciones educativas para concientizar sobre el tema del reciclaje.

“Aunque los plásticos de un solo uso son nuestra materia prima, nosotros siempre queremos crear conciencia de que la gente no use un plástico que después tire a la basura, como un pitillo o una botella de agua, porque después eso se va a quedar en la tierra al no biodegradarse”, apuntó Santana.

Igualmente, exhortaron a hacer que cada urbanización, comunidad o edificio sea un punto de reciclaje donde los vecinos cuenten con un contenedor para plástico, uno para cartón y otro para vidrio.

Asimismo, a evitar usar bolsas de plástico para el mercado, llevar su filtro de agua y a que se repliquen modelos que giran en torno al reciclaje como el que se está implementando en la Alcaldía de San Cristóbal y como se implementó en Chacao durante el mandato de Leopoldo López.

Taller Neo ha reintroducido aproximadamente 500 kg de plástico en la economía, transformándolos en una variedad de productos, como zapatos, morrales, lentes, camisetas, correas, carteras y materos. Además, tienen planes de expandir su negocio en el futuro.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.