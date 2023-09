Acuña Jr. es el único en la historia de la MLB en dar 30 jonrones y robar 60 bases

Ronald Acuña Jr. logró un hito que ningún jugador en toda la historia del la MLB ha podido lograr: 30 jonrones y 60 robos de bases en una misma temporada. «Acaba de convertirse en el primer miembro de su propio club», publicó la MLB.

El jueves 31 de agosto, el pelotero venezolano logró su jonrón 30 en su carrera en la presente campaña en un juego contra los Dodgers de Los Ángeles que terminó 8-7 a favor de Bravos de Atlanta, divisa del venezolano.

En la parte alta del segundo capítulo, el jardinero mandó la pelota hacia las gradas del jardín izquierdo con las bases llenas ante los envíos de Lance Lynn para poner el encuentro 5-1.

Justamente con su jonrón número 30 se convirtió en el único jugador en toda la historia de la MLB en lograr este hito. Sumado a ello, tiene otro récord al haber alcanzado los 60 robos de base.

El hito es denominado 30-60, un número que coloca a Acuña Jr. en la élite de los peloteros más exitosos de la pelota rentada de Estados Unidos.

Antes que Acuña Jr., otro venezolano había ligrado los 60 robos de base, pero no había podido sumar los 30 jonrones en una misma temporada.

.@RonaldAcunaJr24 just became the first member of his own club. 👏 pic.twitter.com/fD0OWXgnMT