Adultos mayores de la Guajira deben «ingeniárselas» para sobrevivir

Ana Rodríguez tiene 75 años de edad, es habitante de la parroquia Sinamaica del municipio Guajira, estado Zulia, cuenta que debe cubrir su casa con palmeras, plástico o tela para que no se le caiga.

«Cuando hay viento me levanto corriendo del chinchorro porque me da miedo de que el rancho se venga abajo y me caiga encima. Aquí no tenemos ayuda de nadie», dijo Rodríguez a Radio Fe y Alegría Noticias.

Aseguró que desde que asumió Indira Fernández como alcaldesa en la Guajira la bolsa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción no le llega con aceite, es por ello que debe cocinar con agua.

Jesús Manuel Maparí de 85 años de edad, también vecino de la zona, expresó que es hipertenso y no trabaja porque está incapacitado.

Contó que lo que hace para sobrevivir es pedirle cinco «bolivaritos» a uno de sus hijos para comprar la bolsa de Mercal.

«Tengo que rogar a que me la traigan (la bolsa de Mercal). No puedo cargar ese peso porque sufro de la vesícula y no me la pueden operar porque soy hipertenso. Tenemos que hacer todo lo posible para sobrevivir», refirió.

Ambos resaltaron que el problema del agua se agudiza y que tienen los recursos económicos para comprarla.

Afirmaron que tampoco tienen la fuerza suficiente para cargar el agua desde el lugar donde la recogen hasta sus viviendas.