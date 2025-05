Adultos mayores en Guárico siguen esperando ayuda por casa en riesgo  

Dos adultos mayores llevan 11 meses esperando por ayuda para que los reubiquen o les reconstruyan una casa debido a que la suya, ubicada en la calle Caracas, sector El Aeropuerto en San Juan de los Morros, estado Guárico, sufrió daños por las lluvias.

Su humilde vivienda sufrió el colapso de las paredes de algunas habitaciones, las cuales fueron cediendo en horas de la noche del pasado 12 de junio del año 2024. Desde entonces, siguen viviendo en las mismas condiciones de riesgo.

Oneida Merchán Rodríguez, sobrina de los afectados, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que después de que pasó la tragedia han ido a diferentes instituciones del estado buscando ayuda y la repuesta es siempre la misma: “que esperen”, que están buscando “la solución”.

“Es difícil, porque durante este año hemos ido a todos los ente gubernamentales a donde nos han enviado, incluso a Protección Civil y los Bomberos de Guárico, quienes volvieron a hacer la evaluación y ellos nos indicaron que teníamos que buscar una salida de ahí porque esa casa estaba en alto riesgo y que tenían que darle el desalojo total a casa. A todas estas, no hemos podido”, expresó Merchán.

Ella manifestó que incluso se han comunicado con los ingenieros del Instituto Autónomo de la Vivienda y Hábitat del estado Guárico (Iavebg) quienes están encargados de un proyecto habitacional en un sector de la ciudad, para ver si los ubican en esta zona. “Hablé con el ingeniero Gabriel Martínez y la ingeniero del instituto porque ellos se encuentran haciendo un proyecto en la Hugo Chávez. Yo me dirigí a hablar con ellos para ver qué podían solucionar y la única solución que me dieron era que me iban a trasladar a sociales para que ellos fueran internados en el geriátrico”, expresó.

Merchán señaló que incluso se ha dirigido a instituciones en la ciudad de Caracas para entregar oficios con los soportes médicos de sus familiares y poder conseguir la ayuda.

“Ellos están prácticamente en la indigencia, porque esa casa, si le cae una lluvia fuerte, va a ceder por completo. Los pisos se han abierto más en este año y aparte de eso, él es miliciano y vive lo que le pagan en la milicia y así es que se pueden sustentar. A pesar de eso, no tienen cómo vivir dignamente como dos personas de la tercera edad que son”, exclamó con angustia.

Adultos mayores tienen once meses esperando reubicación en Guárico

Esta vivienda está en riesgo según el último informe que levantaron los bomberos que visitaron a los abuelos este año, cuando empezaron a caer los primeros aguaceros en el estado Guárico.

“Cuando vinieron las lluvias del año 2024, en la noche las dos paredes de las partes principales se vinieron abajo y hasta el momento, eso ha quedado así. Ellos están ahí solamente con una sábanas tapando el lugar”, relató la sobrina de los afectados.

Merchán comentó que si no pueden reubicarlos en otro sitio, que, por favor, les den los materiales para que puedan construirle dos piezas donde ellos puedan vivir decentemente.

“La ayuda principal seria que si no les pueden hacer la reubicación, porque yo entiendo la situación país, que por lo menos los ayuden a acomodar ese terreno para dos piezas, una donde él pueda dormir con su pareja y otra donde poner su cocina, porque el terreno esta ahí y eso es propio”, dijo.

