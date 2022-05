Advierten que Pedro Castillo tiene los “días contados”

La presidenta de la Asociación Nacional de Pequeñas y Medianas empresas del Perú, Ana María Choquehuanca, advirtió que el presidente Pedro Castillo “tiene los días contados”.

“Si quiere permanecer en la presidencia, que dé un giro de 180 grados en el cambio de las decisiones que toma como presidente, que designe a ministros competentes y que no siga destruyendo el aparato estatal público”, expresó.

En el caso del sector turismo, Ana María Choquehuanca no concibe como el Estado no presta las garantías necesarias. “Apenas hemos recuperado un 20% del turismo local; es un sector que no recibe ingresos desde hace más de dos años”.

En esa línea, pidió a Castillo sincerarse y evaluar si es capaz de conducir de manera adecuada al país. “Es la decisión de él, que analice y que evalúe si le hace daño al Perú o le doy al bienestar”.

Rechazo

Los ‘Empresarios Unidos Por el Perú’, conformado por 197 asociaciones, gremios y conglomerados empresariales a nivel nacional, rechazaron el proyecto del Gobierno sobre la Asamblea Constituyente al considerar que no solucionará los problemas inmediatos que sufre la población ni mejorará la calidad de vida de los peruanos.