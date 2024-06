Afluencia de pasajeros disminuye drásticamente en terminales de Apure, Táchira y Barinas

La cantidad de pasajeros en el transporte público ha disminuido considerablemente, alcanzando una reducción del 92 %, según lo informó el transportista Ángel Argüello a Radio Fe y Alegría Noticias.

“La afluencia de pasajeros ha decaído demasiado. No hay pasajeros, no hay turistas, por lo menos aquí en este pueblo y en todos lados de Venezuela. La realidad es esa, no hay pasajeros, no hay personas. La gente como que se fue”, expresó Argüello, quien opera en el estado Táchira.

Asimismo, relató que en el turno de las 8:30 de la mañana que hizo por San Rafael de El Piñal solo traía tres pasajeros; lo mismo sucedió la tarde del día anterior cuando salió de El Nula a San Cristóbal con dos personas.

Entre un 3 % de la población usa el transporte público

El chófer estimó que solo entre un 2 % a 3 % de la población está movilizándose en el transporte público, lo cual los afecta severamente porque a pesar de recibir combustible subsidiado, esto no es suficiente para cubrir los costos de gasolina ni mucho menos para mantener el vehículo.

“Nos toca estar comprando el gasoil a 2500 el litro para movilizarnos, de aquí de El Nula a San Cristóbal y viceversa se van como 50 litros de gasoil. Imagínese y solamente usted carga dos o tres pasajeros subiendo y otra vez bajando la misma broma”, declaró.

Para Argüello, el transporte público está no solo en emergencia, sino prácticamente en coma. Sin embargo, a pesar de las dificultades, enfatizó que hay que seguir trabajando y luchando por el país.

Las rutas solitarias, la preocupación y la decadencia en el ánimo de los conductores son visibles en cada terminal de pasajeros en El Nula, al oeste del estado Apure, así como en Táchira y Barinas.

Con información de Irene Rondón | Radio Fe y Alegría Noticias.

