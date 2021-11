Agreden a candidato a las afueras de un centro electoral en Mérida

Luis Millán, candidato a concejal por el municipio Libertador del estado Mérida, denunció a través de Radio Fe y Alegría Noticias que efectivos del Plan República lo agredieron mientras intentaba ingresar a un centro de votación ubicado en la cuenca de El Chama.

Millán aseguró este domingo, que tras recibir reportes en torno a irregularidades con el acceso a los miembros de mesa a dos centros de votación, el colegio Eloy Chalbaud y la unidad educativa Jardín Franciscano, se acercó al lugar para constatar los hechos de primera mano.

“Nosotros como testigos regionales, nos apersonamos al Jardín Franciscano para conocer la situación, cuando llegamos el Plan República nos impidió nuestro acceso, ellos alegaban de que eso a ellos no le importaba; el efectivo me empujó, me golpeó en la cara, me partió el lente y con el lente me partió el pómulo”, indicó Millán.

El dirigente político manifestó que cuenta con las credenciales oficiales que otorga el Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que le permite acceder al recinto y confirmar los reportes que recibe de parte de los miembros de mesa afectados.

Por último, Millán precisó que colocó la denuncia ante las autoridades del Consejo Nacional Electoral en la región andina.