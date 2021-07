Agricultores de Ecuador protestan exigiendo mejores precios

Arroceros de la provincia del Guayas protestan la mañana de este lunes en varias vías de la provincia. Los agricultores piden la atención del Gobierno nacional a varios pedidos como la fijación del precio del saco de arroz ($ 35) y fortalecer los controles al ingreso de la gramínea desde países vecinos.

Personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) coordina el desvío de los automotores por vías alternas.

Los cierres se registran esta mañana en la vía a Daule, a la altura de Petrillo; redondel de los Bancos; T de Daule; y redondel de Samborondón.

Actualización de vías Cerradas.

❎ Redondel de Daule

❎ Redondel de los bancos

❎ T de Daule – T de Salitre

❎Redondel Samborondon

❎ Tres Postes

❎ Petrillo

❎ Virgen de Fátima

❎ Naranjal pic.twitter.com/tfVgQ73ePt — Comisión de Tránsito (@CTEcuador) July 12, 2021

En la vía a Samborondón, en el sector del Puente Alterno Norte (PAN), se ubicó maquinaria pesada. En otros puntos se colocaron montículos de tierra, llantas, piedras y maquinaria pesada.

Declaración gubernamental

Este mediodía, representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería convocaron a los productos de arroz a mantener una reunión en la Gobernación del Guayas para elaborar una horja de ruta respecto a sus necesidades con “acciones a mediano y largo plazo”.

Desde la sala operativa del ECU911 Samborondón, el gobernador del Guayas, Vicente Taiano, señaló que la solución de los problemas que aquejan a los agricultores no está en bloquear vías sino en buscar el diálogo con representantes de los ministerios de Agricultura y Gobierno para que se fije un precio “razonable” del saco de arroz.

Desde la sala operativa del ECU911 Samborondón, el gobernador del Guayas, Vicente Taiano, señaló que la solución de los problemas que aquejan a los agricultores no está en bloquear vías sino en buscar el diálogo con representantes de los ministerios de Agricultura y Gobierno para que se fije un precio "razonable" del saco de arroz.

Agregó que los controles se intensificarán en referencia al contrabando de arroz de otros países.

Dispuestos a dialogar

Luego de varias horas de cerrar la vía a Daule, a la altura de Petrillo, Richard Intriago, dirigente del Movimiento Nacional Campesino, recibió a las 10:00 de este lunes una llamada para reunirse al mediodía en la Gobernación del Guayas con un delegado del Ministerio de Gobierno.

Tras la llamada, los participantes de la protesta acordaron con la Policía para despegar las carreteras a cambio de que dos campesinos detenidos durante la jornada sean liberados.

Los aprehendidos regresaron con sus compañeros y cerca de las 10:30 permitieron el paso de los vehículos pero no se retiraron de la carretera.

Intriago aclaró que el paro es a nivel nacional no solo en la provincia del Guayas, y que si el presidente Guillermo Lasso no cumple su ofrecimiento de estabilizar el precio del arroz, no dudarían en cerrar las principales carreteras.

