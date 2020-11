Aguinaldos no alcanzaron ni para una muda de ropa en El Nula

Radio Fe y Alegría Noticias hizo un sondeo a los ciudadanos de El Nula, municipio Páez, Apure, preguntando para qué les serviría el cobro de otro mes de aguinaldos o utilidades.

La señora María Zambrano contó que le han pagado tres meses de bonificaciones y solo pudo invertirlos en comprar comida y algunos pocos medicamentos, “porque no alcanzó ni para comprarme un pantalón”.

Y es que tampoco pudo hacer un mercado completo “porque apenas 14 millones de bolívares y eso alcanza para una semana como máximo”.

Cuando se le preguntó qué recordaba hace 10 años con sus utilidades, dijo que “compraba los estrenos a mis hijos, pagaba deudas que tenía, me podía comprar una nevera, una lavadora y me alcanzaba para ir a visitar a mi familia”.

Para poder disfrutar el mes de diciembre con flexibilización total, como lo anunció el presidente, la señora Zambrano depende de las remesas que le envían sus hijos. “Si no las tuviera ya me hubiese muerto de hambre con mi sueldo y mi pensión”.

Tampoco se hace muchas ilusiones para disfrutar el último mes del año. Manifiesta hacer lo que alcance porque los recursos son limitados. “Trataré de hacer unas hallacas pero no es fijo que las haga…con estos aguinaldos ya debí haber comprado la carne de cochino, las aceitunas y las alcaparras…y no lo hice porque todo se me fue en medicinas y comida para unos pocos días”.