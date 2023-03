Aída Merlano llegó a Colombia tras ser deportada de Venezuela

La cuenta en Twitter de Migración Colombia informó este viernes 10 de marzo que llegó al país la excongresista colombiana, Aída Merlano, tras ser deportada desde Venezuela.

Detalló que el proceso migratorio fue realizado por oficiales de Migración Colombia, en coordinación con la Cancillería y policía de ese país, “garantizando los derechos de la señora Merlano”.

Luego de surtir los trámites migratorios de ley, Merlano fue entregada a las autoridades colombianas.

¿Quién es Aída Merlano y cómo llegó a Venezuela?

Merlano fue condenada en 2019 a 15 años de cárcel por cometer delitos electorales en su país. Se escapó de una clínica odontológica en Bogotá y fue recapturada en Maracaibo, Venezuela.

Desde su recaptura, Merlano había estado encarcelada en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia de Venezuela.

El jueves 6 de febrero de 2020 fue presentada ante el tribunal Especial con Delitos Vinculados al Terrorismo, del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. La fiscalía 35 de Maracaibo le imputó los delitos de usurpación de identidad, uso de documento falso y asociación para delinquir.

“Soy perseguida por el presidente Iván Duque para asesinarme”, dijo Merlano ante el juez.

También aseguró que el gobierno de Duque la raptó. “Los raptores me contaron todo, me iban asesinar y a enterrar en una finca de Valledupar para que nunca me encontraran. Yo estuve refugiada en una finca en Valledupar, posteriormente me fugué a Venezuela y a quienes me cuidaban los asesinaron”, expresó la mujer, que terminó con lágrimas en los ojos.

El discurso de Merlano fue rechazado por las autoridades colombianas, quienes anunciaron un pedido de extradición a la justicia venezolana.

.@MigracionCol recibe en el aeropuerto @BOG_ELDORADO a Aida Merlano Rebolledo, quien llega de Venezuela en calidad de deportada. pic.twitter.com/opamFqv231 — Migración Colombia (@MigracionCol) March 10, 2023

