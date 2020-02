¿Quién es Aida Merlano y por qué está presa en Venezuela?

La excongresista colombiana fue sentenciada a 15 años de cárcel por cometer delitos electorales en su país. Se escapó de una clínica odontológica en Bogotá y fue recapturada en Maracaibo, Venezuela.

Imagen de la fuga de Aida Merlano en Bogotá.

Pero, ¿Quién es Aida Merlano?, ¿por qué el gobierno de Nicolás Maduro está interesado en ella?, ¿por qué Venezolana de televisión transmitió su audiencia de presentación en el tribunal?

Aida Merlano es abogada, tiene 44 años y es de Barranquilla. Nació el 19 de marzo de 1976. Fue electa al Congreso de Colombia por el Partido Conservador para el periodo 2014-2018. Posteriormente fue acusada y sentenciada por corrupción electoral.

El pasado 12 de septiembre, la exrepresentante a la Cámara, elegida para el Senado por el Partido Conservador en marzo de 2018 con 73.250 votos, fue condenada por tres delitos: concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante y tenencia de armas de fuego. Su fallo, sin embargo, deja ver un panorama mucho más complejo que unas elecciones torcidas: según el documento, Merlano encabezó una “organización conformada por empresarios, particulares y políticos en el departamento del Atlántico, con vocación de permanencia y con el fin de cometer delitos indeterminados, a objeto de perpetuar su hegemonía política en distintos cargos de elección popular a nivel nacional, departamental y municipal”. Dice una publicación del diario colombiano El Espectador

Aida merlano a su llegada a los tribunales venezolanos.

Tras su fuga el 1 de octubre de 2019 en Colombia, Merlano fue recapturada en un apartamento del sector El Milagro en Maracaibo, el 27 de enero de 2020. El operativo fue realizado por un contingente de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Posteriormente fue trasladada a Caracas y recluida en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Aida Merlano entró al país con documentos de identidad falsos, informaron las autoridades, también fue capturado un hombre que le hacía compañía al momento del operativo policial.

Aida Merlano recapturada en Maracaibo

¿Por qué el gobierno de Nicolás Maduro está interesado en Aida Merlano?

Desde su recaptura en Maracaibo, Merlano ha estado encarcelada en la sede del Sebin. El pasado jueves 6 de febrero fue presentada ante el tribunal Especial con Delitos Vinculados al Terrorismo, del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. La fiscalía 35 de Maracaibo le imputó los delitos de usurpación de identidad, uso de documento falso y asociación para delinquir.

“Soy perseguida por el presidente Ivan Duque para asesinarme”, dijo la mujer ante el juez. También aseguró que “El Gobierno de Duque me raptó. Los raptores me contaron todo, me iban asesinar y a enterrar en una finca de Valledupar para que nunca me encontraran. Yo estuve refugiada en una finca en Valledupar, posteriormente me fugué a Venezuela y a quienes me cuidaban los asesinaron”. Dijo la mujer, que terminó con lágrimas en los ojos.

Aida Merlano ante los tribunales venezolanos

¿Cómo pasó de ser una política juzgada por delitos de corrupción electoral a ser una perseguida política?

Su discurso fue desestimado por las autoridades colombianas, que ya anunciaron un pedido de extradición a la justicia venezolana.

¿Es Aida Merlano una papa caliente para dos gobiernos enfrentados?, ¿A quién le pedirán la extradición Colombia?, recordemos que el gobierno de Iván Duque no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.

Revista Semana

Para la acera de enfrente también hay preguntas por hacer: ¿Cómo es que una perseguida política colombiana recibe un trato tan distinto al que reciben los presos políticos venezolanos?, ¿Por qué se transmitió en televisión nacional la audiencia de presentación y el vídeo se repite reiteradas veces en la programación?, los familiares de presos políticos venezolanos denuncian reiteradamente que sus derechos son violentados. En ocasiones no se les permite el acceso a las audiencias a los padres o a los abogados defensores.

Fue extraño ver a la excongresista Aida Merlano vestir de saco rojo y pantalones de cuero en comparación a los monos de color amarillo y las camisetas blancas que usan los presos del nuevo régimen penitenciario.

Imagen de Aida Merlano vs Imagen del diputado Juan Requesens en Venezolana de Televisión

¿Perseguida política o delincuente fugada?

Sin duda, los datos comprobables recaen en la sentencia que recibió de los juzgados colombianos: concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante y tenencia de armas de fuego. Ahora le tocará entregar evidencias que permitan probar que realmente es una perseguida de Iván Duque y que ciertamente la quería asesinar.