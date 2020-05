Al mal tiempo

“Psicología y buena vida” es el curso que la profesora Laurie Santos dicta en la Universidad de Yale, convirtiéndose en un verdadero fenómeno de masas. También ofreció online su curso “La ciencia del bienestar” y se hizo muy popular en la red. El ser humano busca la felicidad.

“Algo que nos enseña la ciencia es que, aunque todos buscamos la felicidad, no solemos hacerlo bien. Tenemos ideas preconcebidas sobre las cosas que pueden hacernos felices, pero a menudo nos equivocamos. Creo que ahí puede ayudarnos la ciencia, porque lo que nos sugiere es que hay cosas muy simples que podemos hacer para mejorar nuestro bienestar, como imitar los cinco comportamientos de las personas felices: socializar, ser altruistas, mostrar gratitud por lo que tenemos, practicar hábitos saludables y meditar” explica.

La psicóloga Laurie Santos es directora del Laboratorio de Cognición Comparativa de Yale, donde participa en estudios científicos sobre bienestar emocional, psicología positiva y comportamiento. Afirma que “la cultura del yo” no nos ha hecho más felices, sino que nos ha alejado de ese objetivo. Compararnos con los demás, no ser objetivos al valorar lo que tenemos y perder valores tradicionales que sí tenían nuestros antecesores nos hace más infelices que ellos. Sin embargo, no todo está perdido.

“Reconociendo que vivimos bien y que necesitamos únicamente cambiar actitudes, podemos obtener esa felicidad y esa resiliencia necesarias para resolver nuestros problemas. Una receta universal para encontrar la felicidad se resumiría en tomar tiempo para pensar en los demás y en el aquí y el ahora, añadir un poco de ejercicio y horas de sueño”, concluye la experta.

Resumamos. La lista de la gratitud: durante una semana, cada noche deben escribir las cosas por las cuales se sienten agradecidos. Dormir más y mejor: el reto consiste en dormir completo cada noche durante una semana. Sabemos que aumentar el sueño disminuye la depresión y aumenta la actitud positiva. Meditar: la tarea consiste en meditar 10 minutos cada día. Más tiempo para compartir con la familia y los amigos.

Santos también menciona que las investigaciones han mostrado que las cosas que normalmente traen felicidad tienen que ver con las relaciones interpersonales y las conexiones sociales. Menos redes y más conexiones reales.

