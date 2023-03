Al parecer Rusia y China quieren ponerle fin a la guerra

La visita de tres días del presidente chino Xi Jinping a su homólogo ruso, Vladimir Putin, para discutir, entre otros asuntos neurálgicos, la propuesta del plan de paz de China pareciera que une un interés común de ambos gobiernos: acabar la guerra entre Rusia y Ucrania.

El líder chino enfatizó este miércoles 22 de marzo en la cumbre bilateral que se hace imperiosa la necesidad de ponerle fin a la cruenta invasión a Ucrania por parte de Rusia.

“Quiero enfatizar que en el plan ucranio nos guiamos por los principios de la Carta de la ONU, nos adherimos a una posición objetiva e imparcial”, declaró Jinping, cuya propuesta inicial de 12 puntos no había sido bien aceptada del todo por Vladimir Putin porque China no reconocía la anexión de la península del mar Negro ni la de las cuatro regiones ocupadas en el este de Ucrania en la invasión rusa que comenzó en febrero de 2022: Jersón, Zaporiyia, Donetsk y Lugansk.

Respeto a la soberanía territorial de los países

Por otro lado, la petición del gobierno asiático del levantamiento de las sanciones unilaterales, en referencia indirecta al perjuicio que las mismas le suponen a Rusia, iba acompañada, también de forma tangencial, de la defensa de la soberanía y autonomía territorial de los países, detalle que Putin no le agrada para nada.

Sin embargo, en esta reunión se dejó claro por ambos mandatarios que “las partes señalan que las relaciones entre Rusia y China, si bien no son una alianza político-militar similar a las de las alianzas establecidas durante la Guerra Fría, son superiores a esta forma de interacción entre Estados, no tienen el carácter de un bloque de confrontación y no están dirigidas contra terceros países”.

Por otro lado, según destacan varios medios internacionales, China y Rusia piden a Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, la alianza Aukus, que “cumplan estrictamente con sus obligaciones para la no proliferación de las armas de destrucción masiva en la zona”. “No puede haber ganadores en una guerra nuclear y nunca deberá desencadenarse”, recoge otro de los apartados de la declaración conjunta entre Pekín y Moscú.

Pero para muchos analistas de la geopolítica internacional esta declaración conjunta no expone un compromiso serio de parte de Rusia de retirar sus tropas del territorio ucraniano y cesar la guerra.

El acuerdo, más que privilegiar el objetivo de la paz, parece destinado a fortalecer las relaciones económicas y tecnológicas entre ambas potencias. Mientras, EEUU mira a lo lejos.

