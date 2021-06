Alcalde de El Callao y su presunta vinculación con femicidios

El 25 de mayo Dorialcely del Valle Tocuyo Martínez, de 29 años de edad, participó en una protesta contra el alcalde del municipio El Callao, Alberto Hurtado, cuestionado por los retrasos en las ventas de alimentos subsidiados del CLAP.

De acuerdo con videos que circularon a través de la red social Twitter, en medio de la protestas Dorialcely del Valle Tocuyo Martínez denunció públicamente que el funcionario estaba vinculado con una red de prostitución, corrupción y que además, guardaba relación con organizaciones criminales dentro del municipio.

Advertencia

“Aquí voy a estar para cuando me quieras llevar presa, porque estoy peleando por los derechos de mis cuatro hijos. Una cosa es hablar y otra es irrespetar”, se le escucha decir a la mujer en la protesta que fue filmada y que se hizo viral en las últimas horas.

En otro tramo del video, Tocuyo advirtió que si resultaba asesinada sería responsabilidad del alcalde: “Si no me mata el COVID, me va a matar el hambre. Ustedes comen, nosotros no. Que me maten, aquí hay bastante cámara. Si me matan fue él», dijo Tocuyo.

Luego de estas afirmaciones habría sido objeto de amenazas de muerte por parte de desconocidos, y el 1 de junio fue hallada sin vida en el sector La Iguana de El Callao, estado Bolívar.

Presentaba impactos de bala y heridas infringidas con armas blancas. Junto a Dorialcely del Valle Tocuyo Martínez fue localizado el cadáver de otra mujer: Martha Liliana Aristizabal de 35 años.

Según las primeras investigaciones ambas habrían sido torturadas antes de ser asesinadas. En el lugar de los hechos, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, recolectó 31 conchas de balas de 9 milímetros.

«Si me matan, fue él».



Quien grita es Dorialcely Tocuyo. «Él» es el alcalde de El Callao, Alberto Hurtado (del PSUV), a quien Dorialcely acusa de corrupción y de complicidad con redes de prostitución.



A ella y a Martha Aristizábal las asesinaron a balazos. ¿Quién responde? pic.twitter.com/R25rclSZTP — Javier Tarazona (@javiertarazona) June 5, 2021

Debido a que los dos femicidios ocurrieron seis días después de las comprometedoras acusaciones en contra del alcalde de El Callao, Alberto Hurtado, la vinculación con estos hechos se hizo de inmediato.

Tres días después, el 4 de junio el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunciaba que se iniciaban las investigaciones de rigor para determinar las responsabilidades tanto intelectuales como materiales de los dos crímenes.

Este martes 8 de junio el titular del Ministerio Público que integrantes de la banda delictiva «El Perú» serían los responsables de los dos femicidios y que proseguían las averiguaciones.

A raíz de la conmoción que generaron estos hechos en El Callao en algunos portales de noticias se difundió que el alcalde Alberto Hurtado, habría sido destituido al conocerse de los femicidios, ya que justamente una de las víctimas, Tocuyo, había advertido el día de las protestas que responsabilizaba a Hurtado de lo que pudiera sucederle luego.

Pero la periodista especializada en fuentes de sucesos Pableysa Ostos afirmó que la información sobre la remoción del alcalde no era cierta y que Hurtado seguía en sus funciones.

Niega estar involucrado en estos y otros femicidios

A Alberto Hurtado también se le estaría señalando por tener una presunta relación con otros tres femicidios de quienes en algún momento fueron críticos con su gestión, según el periodista Jesús Armando. En total serían cinco, sumando a las dos últimas del 1º de junio.

Fuera del cargo el alcalde de El Callao, Alberto Hurtado,lo sustituyó la diputada Erika Zambrano,con el cargo de comisionada especial municipal.Hurtado,es acusado por la comunidad de conocer el asesinato de 3 mujeres críticas de su gestión y autor intelectual de las muertes. pic.twitter.com/vFeDpJ5R1w — Jesús Armando (@JArmandoGruber) June 4, 2021

Pero este martes 8 de junio, en cadena radial, rechazó los señalamientos que lo involucran con los sonados femicidios de Dorialcely del Valle Tocuyo, de 29 años, y Martha Aristizábal, de 35 años.

Textualmente Hurtado dijo que «solicito una investigación exhaustiva a los cuerpos de investigación. El Fiscal General se pronunció sobre este caso y yo me pongo al frente si tengo que ser investigado, estoy totalmente dispuesto a ser el primer investigado. No soy ningún asesino, tengo la moral suficiente”.

Con respecto a si había amenazado a Dorialcely Tocuyo en medio de las protestas que se escenificaron en El Callao el 24 de mayo ante la negativa de los comerciantes de aceptar el billete de 50 mil bolívares, manifestó que «las jóvenes estuvieron participando en una revuelta donde nosotros como municipio salimos para evitar un saqueo. Dentro de ese disturbio estaba Dorialcely Tocuyo reclamando muchas cosas y gritando, el pueblo está de testigo, nunca hubo ningún tipo de amenaza contra esa persona”.

Hurtado se declaró ser un alcalde «feminista» y por tanto también refuta los señalamientos que pesan en su contra que lo vinculan con otros femicidios en esa zona minera del estado Bolívar.

Pero los familiares de Tocuyo y Aristizábal siguen responsabilizándolo de ambas muertes y exigen celeridad a la Fiscalía en los resultados de sus investigaciones.