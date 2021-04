Alcaldesa de Tucupita anuncia sanciones más fuertes contra quienes violen medidas de bioseguridad

Loa Tamaronis, alcaldesa de Tucupita, anunció este martes 20 de abril que radicalizará las sanciones contra las personas que incumplan las medidas de bioseguridad.

De acuerdo con Tamaronis, se ha observado un relajamiento preocupante en la localidad; personas sin tapabocas y sentados en la plaza.

La funcionaria insistió que la semana del 19 a 25 de abril corresponde a los días de confinamiento de radicalización. En este sentido, anunció nuevas sanciones y seguimiento al cumplimiento de estas normas.

La principal autoridad civil de Tucupita anunció que desplegarán un operativo policial que vigilará el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en toda la ciudad.

Detalló que la persona que no use tapaboca o que lleve a cabo alguna actividad no permitida, establecida así en el decreto regional, será enviada a «la escuelita» a recibir charlas y luego deberá pagar con un trabajo social comunitario.