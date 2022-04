Alertan sobre aumento de contagios por hepatitis aguda en Europa

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), informó de una nueva hepatitis aguda, la cual registra en la actualidad unos 200 contagios, principalmente en niños.

Solo en el Reino Unido, la autoridad sanitaria, registra 111 casos positivos al padecimiento hepático de origen desconocido, detectada a principios de abril, una información que ya había compartido la OMS

Autoridades del Centro aseguraron a través de un comunicado que se están llevando a cabo investigaciones en todos los países que han notificado los casos, pero por el momento la causa exacta de esta hepatitis sigue siendo desconocida.

Hasta ahora no se ha establecido ningún país como posible foco de origen de la enfermedad, comunicó el ente.

Vale precisar que la Organización Mundial de la Salud (OMS), indicó que la hepatitis grave, o inflamación del hígado, es rara en los niños pequeños.

Asimismo refieren que este brote actual no presentan fiebre en la mayoría de los casos, y no se han detectado los virus comúnmente asociados a la hepatitis A, B, C, D y E.

Datos extras

Una cepa del adenovirus, la F41, podría ser la causa más probable de los misteriosos casos de hepatitis que se están produciendo en todo el mundo y que, de momento, ya han causado una muerte.

Los adenovirus pertenecen a una familia de virus que pueden causar infecciones en las vías respiratorias, los ojos y el tubo gastrointestinal.

Características

Ataca a niños menores de 5 años

Inflamación del hígado

Causa diarrea y náuseas

Produce ictericia o coloración amarillenta en ojos y piel

Dolor abdominal

Hasta el momento, casi todos casos han surgido en Europa:

114 en Reino Unido

13 en España

6 en Dinamarca

4 en Países Bajos

4 en Italia

2 en Noruega

2 en Francia

1 en Rumanía

1 en Bélgica

12 en Israel

9 en Estados Unidos.