Alertan sobre posible paro de transporte en Caracas por escasez de combustible

José Sayago, coordinador de Transporte Unido Por Venezuela región capital, alertó este martes 16 de marzo sobre un posible paro de transporte en Caracas debido a la escasez de combustible.

“Estamos muy mal en el sentido de que no contamos con el suministro de gasolina, tenemos que hacer colas de un día para otro y así poder surtir de combustible para seguir trabajando (…) no hay nada claro, no sabemos cuál es la raíz del problema. Esperemos de que haya una pronta solución porque si no será necesario paralizar el transporte, nos están obligando a ello porque sin combustible no podemos trabajar”, expresó Sayago a Radio Fe y Alegría Noticias.

Según estimaciones de Transporte Unido Por Venezuela región capital, el 71% de las unidades de transporte se encuentran paralizadas y estarían ofreciendo servicio el 25% de la flota, de este número un 15 o 16% funcionan con gasoil, el 10% restante requiere de gasolina “por eso vemos en las calles mucha gente caminando y en las paradas, esperando a que pase una camioneta”, afirmó Sayago.