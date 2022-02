Alex Saab es informante de la DEA desde el 2018, según Fiscales de EEUU

De acuerdo con una información difundida por Joshua Goodman, periodista de la agencia de noticias AP, Alex Saab es colaborador de la oficina de Administración de Control Drogas de Estados Unidos (DEA) desde junio del año 2018.

La información habría sido aportada por Fiscales de Estados, quienes además habrían informado que la entrega del empresario colombiano estaba programada para el 30 de mayo de 2019.

Durante el periodo posterior a su inscripción como «informante» hasta el momento de su detención en junio de 2020, Saab habría ofrecido información sobre los supuestos sobornos que habría pagado a funcionarios del gobierno venezolano.

Goodman reveló que supuestamente Alex Saab «entregó casi diez millones de dólares a la DEA».

No obstante, lo datos publicados por Goodman hace notar que Alex Saab fue un informante, incluso antes de ser «diplomático y representante de Venezuela en África».

En el documento de los Fiscales, desclasificado por un juez federal de Estados Unidos, en donde se encuentra Saab detenido luego de su extradición de Cabo Verde, también se destaca que “en el transcurso de casi doce (12) meses, SAAB MORAN cooperó con agentes de la Administración de Control de Drogas (“DEA”), proporcionó a la DEA información sobre su actividad delictiva, participó en acciones proactivas de cooperación como fuente confidencial para la DEA».

Sin embargo, se desconoce por qué razón el empresario no siguió cooperando a través del mencionado acuerdo suscrito. Este hecho pudiera darle un giro a la defensa a ultranza que hasta los momentos han tenido voceros del oficialismo venezolano.

BREAKING: Prosecutors says Alex Saab was signed up as a cooperating source of @DEAHQ since June 2018 and was scheduled to surrender May 30, 2019.



As an informant, Saab provided information on bribes paid to Venezuelan officials. He also forfeited nearly $10 million to the DEA. pic.twitter.com/Bn9IgTpvz1