Alfredo Infante: Ante el deslave educativo hay que juntarnos como afluentes de un río

Para Alfredo Infante, Superior Provincial de la orden religiosa de Venezuela, ante el “deslave educativo” que vive el país, hay que juntarse como afluentes de un río para formar otro río mayor “y tener un horizonte común”.

En una entrevista que concedió Infante a Radio Fe y Alegría Noticias este jueves 9 de marzo, en la Asamblea de Educación de la Provincia Venezolana de la Compañía de Jesús, expresó que actualmente en Venezuela es difícil sostener una obra educativa porque está amenazada por la situación económica, así como también por el contexto político.

“Hay una desinversión en materia educativa muy seria que está amenazando la calidad educativa de los docentes; es decir, los maestros no tienen ni para pagar el pasaje, ganan alrededor de un 5 % de lo que es la Canasta Básica Alimentaria”, aseguró Infante.

A Alfredo Infante le preocupa que se pierda el objetivo, que es educar

Por esa razón, dijo que el docente ha tenido que buscar otras alternativas para poder sobrevivir.

En ese sentido, expresó que le alerta que la escuela pierda su fin, que es educar.

“Que se tenga conciencia que esa no es la escuela que queremos. Hay que atender el hambre de la gente, su salud; hay que hacerlo porque estamos en una Emergencia Humanitaria Compleja. Sin embargo, esa no es la finalidad de la escuela, la idea es que sea un lugar para el aprendizaje, para aprender a aprender, para aprender a convivir con el que no piensa igual que yo; convivir democráticamente”, resaltó Infante.

Afirmó que la Compañía de Jesús se esfuerza por educar a la persona concreta y que irradie relaciones de buen trato y de corresponsabilidad para generar procesos comunitarios que impacten en los procesos sociales y que estos a su vez tengan la densidad de ir fortaleciendo a la sociedad civil con el objetivo de que gane identidad “y pueda dialogar con el Estado, así como otros actores”.

“Nosotros apostamos a esa formación”, sentenció.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestro canal de Telegram.