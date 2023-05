“Algo incorrecto” busca la justicia ante el abuso sexual infantil

El mundo está al revés desde hace rato por muchos casos que son realmente horrorosos: crímenes de padres a hijos, de hijos a padres, a mascotas, pero sobre todo, hay un hecho en particular que sacude al mundo y pareciera no tener fin: el abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes.

Este tipo de aberraciones ocurren lamentablemente en muchos países y, una de esas historias, la directora de cine y activista feminista, Susana Nieri, decidió llevarla en 2022 a la pantalla grande para así mostrarle al mundo… Algo incorrecto.

La historia de esta película ocurre en Mar del Plata, Argentina, específicamente en el año 2015. Cuenta el drama de una mujer, Victoria, quien decidió denunciar al poderoso juez Evaristo García por abuso sexual infantil a su hermana (ya fallecida), un hecho que ocurrió hace muchos años y ella simplemente quiso que su voz fuese escuchada y hacer justicia ante todos los abusos sexuales cometidos por el magistrado, pese a las amenazas y agresiones físicas que le hicieron. El miedo la hizo más fuerte.

Por otro lado está Rosario, una brillante psiquiatra, viuda y con dos pequeñas hijas, quien decide regresar con ellas a Argentina y empezar una nueva vida un poco más cerca de sus padres, unas personas acaudaladas y de renombre en todos los ámbitos de la alta sociedad.

Las vidas de Rosario y Victoria se cruzan para buscar justicia

No obstante, la vida de Rosario y Victoria se cruzan a partir de una agresión física que sufrió Victoria en una calle y que la llevó al hospital donde trabajaba Rosario, quien determinó que además de las agresiones físicas había una gran afectación emocional y decidió tomar las riendas para ayudarla. El destino las unió para atar cabos y luego de una serie de consultas, Rosario pudo recordar varios episodios de su niñez donde en varias ocasiones ocurrió… Algo incorrecto.

Rosario indagó en su pasado, en el por qué sus amistades de la infancia se alejaron, buscó en su propio ser hasta desbloquear y saberse que también fue una víctima de su propio padre, el juez García, a quien encontró a punto de hacer un acto lascivo contra una de sus nietas, hija de Rosario.

Es una historia ruda, cruda, triste en la que el espectador al final podrá saber cómo a veces llega la justicia fuera de las esferas del poder.

Visibilizar y denunciar los casos de abuso sexual infantil

Esta película se estrenó para la prensa el jueves 18 de mayo en la sede de la Embajada de Argentina, en Caracas. El encuentro con los medios contó con la participación de Bernardo Rotundo, presidente del Circuito Gran Cine; María Helena Freitas, directora general del Circuito Gran Cine; y Norberto Fernández, jefe de la sección cultural de la Embajada de Argentina en Venezuela.

Bernardo Rotundo, María Helena Freitas y Norberto Fernández | Foto: Lenys Martínez

Adicionalmente, vía Zoom también estuvo presente la directora de Algo incorrecto, Susana Nieri, quien comentó que el objetivo de este largometraje es “denunciar y visibilizar los casos de abusos sexuales en infancias y adolescencias que no llegan a la justicia y, cuando llegan son muy mal tratados por el poder judicial. La película no solo trata del abuso sexual infantil sino del abuso de poder, lo que pasa con la impunidad, con los silencios, con las complicidades y con las familias que no quieren hablar del tema”, expresó la cineasta y activista feminista.

Susana Neiri, cineasta | Foto: Lenys Martínez

“Véanla como muy críticos. Los hombres que están aquí piensen profundamente en las nuevas generaciones de hijas, madres, hermanas. Tenemos que pensar diferente, visibilizar la violencia, el acoso sexual y denunciar fuertemente a los abusadores sean quienes sean”, expresó Freitas.

En ese sentido, Freitas considera imperativo la formación de mujeres y hombres de bien “para una sociedad más justa, sobre todo en el tema de igualdad de género”, agregó.

Algo incorrecto llegará a las salas de cine venezolanas el 25 de mayo

Por su parte, Rotundo informó que Algo incorrecto se estrenará en las principales salas de cine el próximo jueves 25 de mayo y añadió que tratará de que no solo se proyecte en el cine sino también a las regiones más vulnerables de Venezuela y hacer cineforos. “El tema es duro y creo que puede llegar a todos los sectores”, puntualizó.

Algo incorrecto cuenta con las actuaciones de las actrices y actor argentinos: Eleonora Wexler (Rosario García Avellaneda), César Bordón (Evaristo García), Maru Cesanelli (Victoria) y Stella Matute (esposa de Evaristo).

