Alianza Democrática presentó su candidato a gobernación de Monagas

La Alianza Democrática en Monagas presentó a Joel Orta como su candidato unitario para las elecciones que se realizarán en el país el próximo 21 de noviembre, asegurando que este aspirante es uno de sus mejores cuadros para ganar la Gobernación de la entidad.



Orta, durante su discurso de aceptación de la candidatura, resaltó que “soy el mejor candidato para ganar las lecciones a la Gobernación del estado Monagas, porque he demostrado unidad y reconciliación entre la dirigencia opositora de la región monaguense, y vamos a buscar seguir en la batalla, porque nuestra pelea es votando, no llamando a la abstención”.



Asimismo, el dirigente opositor detalló que buscarán incluir a Monagas en el siglo XXI, ya que el «chavismo” ha dejado a la región en el abandono y la desidia.



“De llegar a ser el próximo gobernador de Monagas, trabajaré junto a esta coalición de partidos políticos para incluir a Monagas en el siglo XXI, ya que cada día vamos atrasados, no podemos seguir dejando a nuestra gente a merced de un gobierno que solo se preocupa por sus intereses políticos y no por el bienestar de los monaguenses».



La candidatura de Joel Orta la primera magistratura regional es apoyada por los partidos Acción Democrática, Copei, Alianza Por el Cambio, Avanzada Progresista, Primero Venezuela, El Cambio, Venezuela Unidad, Prociudadanos, Partido Centro Democrático, Partido de Alianza Nacional, Construyendo País, Puente, Voluntad Popular y el MAS.



Orta destacó que los otros candidatos solo busca la división entre los opositores de la región. “Estos otros candidatos en las pasadas elecciones llamaron a las abstención y a la división, esos no llegarán ni a caño sucio, porque yo quiero devolverle la unidad, el patriotismo y la sonrisa a cada habitante del estado Monagas», acotó.



Agregó que «no podemos seguir permitiendo que los gobernadores sigamos siendo unos simple pagadores de nóminas empobrecidas, creo en el capital, en la fortaleza individual de cada persona, y no permitir nunca más que la gente solo esté pendiente de una bolsa de comida, vamos mucho más allá», prometió Orta.



El aspirante a la Gobernación de Monagas también dijo que “no nos extrañemos que antes de las elecciones estos candidatos se retiren y llamen a la abstención y a la no participación en los comicios venideros, ya que saben que no cuentan con el apoyo del pueblo del estado Monagas, el cual está convencido en derrotar al chavismo”.







José Ignacio Piñango/ Radio Fe y Alegría Noticias