Almagro condenó asesinatos y tortura en Colombia

Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), condenó este viernes 7 de mayo los casos de asesinatos registrados en Colombia por las protestas sociales que se desarrollan desde hace más de una semana, y que la respuesta policial ha dejado como saldo, según organizaciones sociales, 37 muertes.

«Condenamos la violencia policial. Condenamos especialmente los casos de tortura y asesinato cometidos por las fuerzas del orden», expresó Almagro en un video difundido en su cuenta de Twitter.

Exigimos fin d violencia en #Colombia y q se amparen los derechos d los q protestan y d los q no protestan. Valoramos informe d la Defensoría del Pueblo sobre judicialización d eventuales crímenes, especialmente los d la fuerza pública y respaldamos el proceso de diálogo iniciado pic.twitter.com/PqxX1eUEBu — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) May 7, 2021

El secretario general de la OEA valoró la judicialización de los funcionarios que se han excedido. Pero además, consideró positivo que se procese penalmente a «aquellos que han transformado la protesta en vandalismo, y que han confundido el vandalismo con acciones de naturaleza terrorista contra las instituciones del Estado».

En ese sentido recordó que la protesta pacífica es «un derecho básico, fundamental, que debe ser protegido y amparado por la institucionalidad democrática».

No obstante, aclaró que el derecho a la protesta no puede ser un pretexto para vulnerar los derechos fundamentales del resto de la población que no protesta, como la salud, el trabajo la educación o la libre circulación, por lo que pidió levantar los bloqueos en las principales vías colombianas.